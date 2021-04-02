台灣烘焙姑娘 新疆收穫愛情和麵包

「所愛隔山海，山海亦可平」的愛情故事，不僅存在於影視劇和小說中，現實生活中一樣存在。台灣姑娘潘姵蓉遠赴三四千公里外的新疆烏魯木齊，不僅收穫了愛情，還實現了創業夢想。

中新社報導，「現在這個店面有100平方米，3個店員，經營快3年了。」潘姵蓉說，她大學畢業後一直在台北從事烘焙工作，直到在網上結識了丈夫新疆小伙夏斌，才和新疆有了交集。

2013年，在夏斌的邀請下，25歲的潘姵蓉第一次到新疆，遊玩三個月後回到台灣。因為愛情的力量，2014年她又到了新疆，並開始製作甜品創業。潘姵蓉說，剛開始的啟動資金只有5000元人民幣，但因堅持品質至上和善於創新，很快就得到顧客喜愛。她和夏斌於2016年在新疆領證結婚。

潘姵蓉在烏魯木齊的實體店生意愈來愈紅火，她又開始籌畫開分店。「雖然2020年受到疫情影響，開分店暫時擱置。但我相信未來一定會實現的」。

新疆盛產水果，且種類繁多，這對熱愛製作甜品的潘姵蓉來說如魚得水。她嘗試著將新疆當季水果融入自己的甜品中，哈密瓜、蘋果、蟠桃、紅棗等都是她的優選食材。在創業過程中潘姵蓉還認識很多朋友，「最開始通過甜品認識了很多顧客，有些顧客成為了我的好朋友，漸漸地我有了製作甜品以外的生活圈。」

「我特別喜歡新疆，因為我覺得新疆人很有人情味。創業之初很多人給了我幫助。」潘姵蓉說，剛開始創業時，有一個咖啡店的老闆主動幫自己在社交平台上拓展客戶，「因為有了他的幫助，我才有了最基礎的顧客群體，我一直很感謝他」。