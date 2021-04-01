遊走色情邊緣 椰樹牌椰汁廣告屢涉低俗內容遭停播處分

近日，椰樹牌椰汁廣告再因遊走在色情、違規邊緣，被廣電總局下令電視台立即停止播出有關廣告。

多年來，椰樹集團多次因營銷手法一直打「性暗示」的擦邊球，屢次被網友詬病。前年3月，椰樹集團更因違反《廣告法》，被市場監督管理局罰款人民幣20萬元（約新台幣87萬元）。

廣電總局發布通知稱，要求各廣播電視播出機構立即停止播出相關版本的「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」廣告，並且要求全面清查所有在播和擬播廣告，凡存在類似違規問題一律禁止播出。通知表示，部分電視台播出的上述廣告存在導向偏差和違規播出涉性廣告等問題。

椰樹集團上周四（25日）在官方微博上發布「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生」的圖文，招生廣告中寫有「專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容，引起網友爭議。

海南省市場監管局今日（31日）指，當局迅速對椰樹集團相關負責人進行行政約談。椰樹集團發布的上述廣告內容，違反了《廣告法》的相關規定，造成不良的社會影響，海南省市場監管局已於近日依法對椰樹集團發布涉嫌違法廣告的行為進行立案調查。

椰樹集團近日發布的招生廣告引起網友熱議。（微博）

事實上，椰樹集團近年的營銷手法一直遊走在色情邊緣。2009年，椰樹集團旗下產品打出「怕不行，喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告用詞，被消費者呼籲應將椰樹廣告歸進掃黃打非範疇。同年，椰樹集團在海口市巴士上印有「老婆喜歡老公喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告字眼，被當地工商部門認定其為違規發布，責令立即停止並處以人民幣1000元（約新台幣4400元）罰款。

2017年，椰樹牌椰汁廣告的平面廣告中，女性代言人衣著暴露，露出胸部，並配以「椰樹牌椰汁，每天一杯，白嫩豐滿」廣告語；而另一段在網上播放的廣告中，多位胸部豐滿的年輕女性手捧椰樹牌椰汁，並說出「曲線動人，白嫩豐滿」。

2019年，廣告設計隨此前的一貫作風，由一位身材豐滿、走性感路線的女明星雙手托起椰樹椰汁，並配上「從小喝到大」廣告語。同年3月，椰樹集團海南椰汁飲料有限公司因妨礙社會公共秩序、違背社會良好風尚，被海口市龍華區市場監督管理局罰款人民幣20萬（約新台幣87萬元），處罰依據為《廣告法》第9條「廣告不得含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容」。

當年，廣電總局亦發文抨擊「椰樹牌椰汁」部分版本廣告「片面追求感官刺激、宣揚低俗內容、違背社會風尚，價值導向存在偏差，易對廣大受眾尤其是未成年人產生誤導」，並禁播相關廣告。

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文章授權轉載自《香港01》