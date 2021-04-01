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疫情再起 陸官媒斥瑞麗成「外防輸入」破口

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
瑞麗加大邊境口岸人群疫苗緊急接种種。取自看看新聞截圖
瑞麗加大邊境口岸人群疫苗緊急接种種。取自看看新聞截圖

雲南瑞麗再增29人染疫，波及密接及次密接人員317人均已進行集中隔離。疫情有進一步擴散風險，新華每日電訊今日評論指出，是否意味中緬口岸「外防輸入」仍有漏洞未堵住？

去年9月瑞麗市就曾因緬甸籍人士偷渡入境，導致多人確診，此次新確診病例和新增無症狀感染病例中，有4位緬甸籍。官媒質問：上次的教訓有沒有轉化成更有成效的防範措施？ 如果有防疫失職問題，是否該依法依規追責？

瑞麗時隔198天再度封閉管理，邊境防控成重中之重，雲南省委書記阮成發因此表態，瑞麗再次發生疫情，德宏州委、州政府和瑞麗市委、市政府要深刻反思，守土有責，切實扛起「內防擴散、外防輸入」的責任。

瑞麗市昨日凌晨起展開全員核酸檢測，發現29人核酸檢測結果陽性。據雲南省衛健委通報，雲南省德宏州瑞麗市昨日（3月31日），新增本土確診病例6宗、23宗無症狀感染，其中包括12名緬甸籍人士（確診病例2宗，無症狀感染者10人）。

瑞麗新增染疫人士中，年齡最小者5歲，為男性中國籍確診個案，症狀輕微；年齡最大者66歲，為女性緬甸籍無症狀感染者。

新冠肺炎 COVID-19

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