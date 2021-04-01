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大陸天眼開放 全球可申請觀測

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
向世界發出邀請，「中國天眼」3月31日正式對全球開放。（新華社）
向世界發出邀請，「中國天眼」3月31日正式對全球開放。（新華社）

北京時間3月31日零點，中國大陸500公尺口徑球面射電望遠鏡（「中國天眼」），正式向全球天文學家發出邀約，徵集觀測申請。所有海外申請項目統一參加評審，評審結果7月20日公布，觀測時間從8月開始。

香港中通社報導，「中國天眼」是目前世界上最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡，能够接收到100多億光年以外的電磁信號。在科學家眼中，它能刺穿「光年之外」，能洞悉宇宙「前世」，是個身在窪地、心繫深空的「天空實驗室」。

中國科學院國家天文台研究員、「中國天眼」首席科學家李菂說，「中國天眼」的靈敏度超群，使它在很多領域具備超強「發現力」以及突破的潛力。它可以驗證和探索很多宇宙奧秘，比如引力理論驗證、星系演化、恒星和行星起源，乃至物質和生命的起源等。

李菂說，天文學是個開放的學科，大部分「天眼」早期科學成果都有國際專家參與。面向全球科學界開放後，交流合作會更多。

「中國天眼」自2020年1月開放運行以來，已發現300餘顆脈衝星，並在快速射電暴等研究領域取得重大突破。現在向世界全面開放，彰顯了中國大陸與國際科學界充分合作的理念。

天眼 北京

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