四川德陽 大熊貓九頂山小種群保護聯盟成立

大熊貓（台灣稱為貓熊）九頂山小種群保護與發展研討會，近日在四川省德陽市召開，旨在推進大熊貓國家公園野外大熊貓小種群保護工作，探索公園管理分局之間聯合保護工作機制。當天，大熊貓九頂山小種群保護聯盟成立，向社會發出大熊貓小種群保護與發展的倡議，提升野外大熊貓種群生存力，撐起明星物種保護的「大傘」。

大熊貓國家公園德陽片區，地處德陽市西北部的什邡市與綿竹市境內，涉及5個鄉鎮13村。德陽片區的大熊貓種群屬於岷山南段種群（岷山B種群），是大熊貓B種群的核心分布區和重要棲息地，也是現存數量較少的種群之一。根據調查統計，德陽片區有大熊貓數量5隻，占大熊貓岷山B種群數量的14.29%；棲息地面積409.79平方公里，占岷山B種群大熊貓棲息地的30.04%。主要分布在板棚子溝、平水河、長河壩及四坪等地。德陽片區的主要保護對象大熊貓，不僅具有物種的代表性，而且在大熊貓小種群保護上也具有代表性。

當天成立的大熊貓九頂山小種群保護聯盟，成員單位為大熊貓國家公園成都、德陽、綿陽、阿壩四個管理分局及其所轄管護總站。聯盟將致力於推動大熊貓小種群的科學保護與發展，以維護大熊貓基因庫完整性為核心，推動大熊貓小種群科學監測、棲息地修復、廊道建設、周邊社區和公眾參與保護和發展，助力大熊貓國家公園高品質建設。