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台商推動棒壘球 平湖杯參賽爆滿

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江平湖納獅新材料有限公司董事長、平湖台資企業協會副會長袁安素，2005年到平湖創業，十餘年間，見證了這座城市發展，也看到了在棒壘球運動中，兩岸同胞從身動到心暖的融合。

中新社報導，棒壘球是台灣民間最普及的運動，鐫刻著台商的家鄉記憶。袁安素5年前加入上海的一支台商球隊，重新拾起這項運動。

為了讓平湖的台商在工作之餘也能來場球賽，袁安素2019年組建「台商鳳凰壘球隊」，此後每周日都會定期開展活動。和袁安素一樣，台商、浙江冠環汽車科技有限公司總經理孟慶傑，也加入了「台商鳳凰壘球隊」。

在孟慶傑看來，棒壘球運動的氛圍很好，能把大家凝聚起來，為了同一個目標而努力、拚搏。「棒壘球是一項團體性運動，需隊友間的合作與默契，場上的隊員就和兄弟一樣。」孟慶傑說。

在平湖市棒壘球運動協會的邀請下，孟慶傑還成為一名社會體育指導員，針對社會不同階層進行棒壘球普及與推廣，並定期參加培訓。

如今，「台商鳳凰壘球隊」也從最初20餘個隊員發展到近150人，其中三成都是大陸隊員。2020年，平湖舉辦了首屆「平湖杯」長三角青年台商慢速壘球邀請賽，來自上海、浙江、江蘇等地的100餘名台商選手參賽。

這幾天，袁安素正在對接第二屆邀請賽事宜，「想來參賽的隊伍太多，但是受場地限制，只能先拒絕一部分球隊，讓他們明年再來。」

在袁安素等台商眼裡，現在的棒壘球運動，不僅是構建台商精神家園的重要載體，更是兩岸同胞相互瞭解、互動的良好渠道。目前，袁安素正建議當地再建一個棒壘球基地，並通過兩岸合作、建立聯盟等方式，共同推動棒壘球運動事業發展，形成「兩岸一家親」的合力。

台商 上海

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