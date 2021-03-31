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河南女不敵男友暴力提分手 遭報復引火焚身恐毀容截肢

香港01 / 撰文／姜庚宇
河南女子不敵男友暴力提分手，遭報復引汽油焚身。示意圖，本文與圖中人物無關。圖／Ingimage
河南女子不敵男友暴力提分手，遭報復引汽油焚身。示意圖，本文與圖中人物無關。圖／Ingimage

河南洛陽一名餐廳女老闆，由於被男友多次毆打，遂提出分手，結果遭對方淋汽油點火，造成全身42%大面積三度燒傷，面臨毀容和截肢的風險。有附近鄰居在事發時趕往施救，發現女子「全身上下都是火」，他趕緊拿掃帚將火先打滅，並嘗試扶起女子，但發現「一扶皮膚都掉了，不敢扶」。

據河南電視台報道，2014年，張女士在當地某工廠務工時，認識了同事吳某。2019年，張女士搬進吳某家中和其同居。張女士的妹妹小張說，剛開始吳某對張女士非常好，幾乎可以用無微不至來形容，然而好景不長，二人常常因為感情問題和經濟問題發生矛盾，且吳某控制慾極強，毆打張女士是常事。

兩人在人前親密無比，人後卻常因糾紛爭吵。圖擷自河南電視台
兩人在人前親密無比，人後卻常因糾紛爭吵。圖擷自河南電視台

小張說，吳某要求張女士不能和任何人說話，特別是男性。他第一次毆打張女士的手段就非常兇狠，將張女士的四肢綁在床上毆打，直至他消氣才作罷。事後，吳某採取各種方式和張女士道歉，短暫的溫情讓張女士動搖，選擇原諒他。

然而，吳某並未有停止家暴，下手一次比一次重，甚至不顧張女士的顏面，當着眾多同事的面扒她的衣服。小張稱：「七八個男同事拽都拽不住，把我姐衣服扒了，廠裏實在無法呆下去了，然後我姐就辭職了。」有張女士同事亦佐證，吳某曾脫張女士的衣服、拉扯其頭髮，並毆打她，並曾揚言是要「讓她當眾出醜」。

報道指，此後張女士的日子就像噩夢一樣，只要提起分手，吳某就把她綁在床上打，還在張女士的手機和汽車內安裝了GPS追蹤功能，甚至持刀威脅稱：「你要是不跟我過，我這輩子不會放過你們全家。」

女子遭男友灑汽油點火焚身，恐面臨毀容、截肢。圖擷自漩渦視頻
女子遭男友灑汽油點火焚身，恐面臨毀容、截肢。圖擷自漩渦視頻

在今年農曆新年期間，吳某要求張女士平陪他回鄉，稱會好聚好散。張女士聽信後，跟着吳某回到鄉下，並再度提出分手。沒想到吳某下手更重，不僅把她綁在床上毆打，還拿餐館的汽油淋在張女士身上點火，張女士身體着火後從廚房跑出，直接就倒臥在了地上，鄰居們看到了趕緊給她撲火，並撥打了火警電話。據悉，目前張女士全身42%大面積三度燒傷，面臨面臨毀容和截肢的風險。

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文章授權轉載自《香港01》

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