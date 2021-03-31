廈門篔簹湖、黃厝水域出現「藍眼淚」 美不勝收

夜幕降臨，翻滾的海浪中綻放出明亮的藍色瑩光，獨特又美麗的畫面引起眾多關注，大陸網友驚呼，「廈門出現藍眼淚了！」。許多網友趕去廈門追潮。

據廈門日報，29日晚，藍眼淚景像出現在篔簹湖、五通碼頭、黃厝等多處水域，在微博、抖音等平台引發熱議。專家表示，這是夜光藻引發的小規模赤潮現象，不會對環境造成明顯危害，也不會對市民的日常生活造成影響。

從沒見過「藍眼淚」的盧先生覺得十分驚艷，他和同樣熱愛攝影的朋友在30日凌晨1點趕到五通碼頭附近海灘去「探秘」。此時海灘周邊環境昏暗，遠遠看到海水中若隱若現的藍色瑩光。盧先生心情激動起來，一路小跑到海邊，蹲著觀察了好一會兒。海水一浪又一浪打到岸邊，浪花邊緣泛起明亮的藍色，隨著潮水慢慢後退，星星點點的瑩光像擱淺在沙灘上的藍色碎鑽，就像大海流出的藍色眼淚，怪不得叫「藍眼淚」，好奇特的場景！

盧先生表示，當時他和朋友捲起褲腳走進海中，一邊跑一邊拍，看著濺起的藍色浪花又驚又喜，「以前從來沒見過這種現象，太有意思了。」「明明已經是三十多歲的人了，感覺當時都變成了小孩。」

29日晚上11點，海洋生物愛好者「嘰呱」也和朋友趕到黃厝沙灘。不過在她看來，這次出現在廈門的藍眼淚，似乎比以前在網上看到的外地壯觀景象弱不少。嘰呱告訴記者，在黃厝沙灘附近海域，藍眼淚並沒有連續出現，「有一陣若隱若現，有一陣比較明亮；有時候三五分鐘就能看到，有時候七八分鐘才出現一次。 」觀察了一個多小時，嘰呱才不捨離開。

不止海邊，不少藍眼淚現像明顯的視頻拍攝於篔簹湖附近。29日晚，抖音網友「廈門老胡」聞訊趕去。「有個朋友特地買了根長桿拖把，攪動湖水時簡直像攪動星空，畫面美麗又震撼。」老胡說，他們趕到時已經是晚上10點，12點左右篔簹湖開閘放水，「藍眼淚」很快就消失了。

卅日，在自然資源部第三海洋研究所，一瓶29日晚隨機採集於黃厝沙灘附近海域的海水被送來檢測。通過光學顯微鏡觀察，科研人員周茜茜博士確定，引起發光現象的是一種名為「夜光藻」的赤潮生物。「它是海洋赤潮的主要原因種，不過從海水樣本看，目前密度不算高。如果密度足夠高，白天在海面可以看到紅色的藻群。」周茜茜說。

「夜光藻生活在海洋中，受海浪拍打等外物刺激時，體內的瑩光酶和瑩光素就會和氧氣發生反應，釋放出淺藍色的光，在晚上形成了藍眼淚。」廈門大學環境與生態學院生態學系主任、海洋生態專家黃凌風表示，最近廈門升溫，溫度正好適宜夜光藻及其喜食的浮游生物生長。他分析，食物多，競爭少，夜光藻生長加快，隨潮水沖到海邊，這也許是廈門多處海域出現藍眼淚的原因。「藍眼淚在廈門也不是第一次出現了，早在80年代我就在白城沙灘看到過，幾年前在嵩嶼等處也有出現。」黃凌風說。

黃凌風認為，從目前的情況來看，廈門出現的「藍眼淚」屬於比較小規模的赤潮現象，濃度不算高。由於夜光藻本身不含毒素，因此不會對環境造成明顯危害，也不會對市民的日常生活造成影響。