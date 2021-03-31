三星堆新發現文物 黃金面具神祕

35年前，三星堆遺址1、2號祭祀坑被發現，古蜀文明一醒驚天下。近日，三星堆新發現的6座祭祀坑出土文物500餘件，包括大陸同時期最大的金面具、大陸唯一科學考古發掘出土的圓口方體銅尊、3000多年前的絲綢痕跡等，再度轟動一時。

三星堆遺址位於四川德陽廣漢市，成都平原北部沱江支流湔江（鴨子河）南岸。遺址分布面積約12平方公里，核心區域為三星堆古城，面積約3.6平方公里。此次新發現的6個祭祀坑的出土文物中，5號坑出土的半張神祕黃金面具，和4號坑發現的絲綢痕跡備受關注。

三星堆新發現的6座祭祀坑，出土文物500餘件，圖為3號坑內的青銅器和象牙。圖／新華社

據三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊雷雨介紹，金面具如果修復完整的話，重量可能會超過此前出土的金杖，可能將成為商代同期出土的最大的黃金製品。而此次發現的絲織品痕跡，可能附著於青銅器表面，說明這裡曾經存在絲綢。

「沉睡三千年」的三星堆遺址，有許多祕密有待解開，比如為什麼至今未能發現文字、大量象牙從何而來、三星堆到底是不是外星文明等等。

大陸中國社科院考古研究所研究員施勁松認為，三星堆出土的青銅尊、青銅罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等，與黃河流域一致，說明三星堆與長江流域、黃河流域其他文化之間，一直存在交流互動，顯示三星堆具有中華文化的共同屬性。而青銅立人、青銅神樹、青銅縱目面具等造型奇特、大氣恢弘的文物，既昭示古蜀文明的燦爛輝煌，也彰顯了中華文化的豐富性和多樣性。

三星堆新發現的出土文物中，5號坑出土的半張神祕黃金面具。圖／本報四川德陽傳真

四川省文物考古研究院聯合北京大學，對6個坑的73份炭屑樣品使用碳14年代檢測方法進行了分析，對年代分布區間進行了初步判定；其中K4坑年代最有可能是在西元前1199年至西元前1017年，也就是距今約3200年至3000年左右，屬商代晚期。但是，仍不能確定三星堆文明突然消失的原因。水災、戰爭、遷徙等種種推測都有，卻都沒有足夠歷史憑證，始終停留在推測上。

三星堆的諸多謎團，只能留待未來進一步發掘、研究，才能解開。

目前，大陸國家文物局已確定「川渝地區巴蜀文明化進程研究」作為重大項目，以三星堆、竹瓦街、小田溪、城壩等遺址為重點，深入研究川渝地區文明演進及融入中華民族多元一體總體格局的歷史進程。