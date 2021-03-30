陸女接受整容手術「痛苦抽搐死亡」 醫生被揭不具行醫資格

大陸海南三亞一名34歲李姓女子日前接受整容手術後突然痛苦抽搐，隨後失去意識被送院搶救，延至今日（30日）凌晨4時左右逝世。據三亞市綜合行政執法局消息指，負責執刀的「醫生」王某華根本不具備行醫資格，其所謂的工作室也沒有相關營業執照。

目前，涉嫌非法行醫罪的王某華已被警方帶走調查。

手術於上周六（27日）進行，據李女的好友小楊表示，當日她陪同李女來到一間名為三亞吉陽醫美美顏的工作室，接受面部脂肪填充術，即將大腿的脂肪抽出填充到面部。未料，當王某華往李女面部填充脂肪後，後者臉色卻逐漸蒼白，手腳抽搐，惟此時王某華不以為然，僅指可能是低血糖反應，中途還用拔了針管的針筒向李女餵水。過了一會，李女已失去意識，小楊遂趕緊撥打急救電話。

李女先是被送入海南省第三人民醫院急診室，後因情況嚴重又轉入海口市海南省人民醫院治療。翌日，該院下達病危通知書，而根據診斷書顯示，李女「呼吸心跳驟停，大面積急性腦梗死，無自主呼吸」。至今日凌晨，經過多番搶救後，李女最終撒手人寰。

事後，王某華被揭發只是在廣州培訓過並取得高級美容師資格，根本不具備行醫資格，遭三亞吉陽區月川派出所帶走。同時，執法人員對王某華下達文書，要求其不得擅作醫療美容執業活動。另外，王某華托友人前後墊付了1.4萬元人民幣的醫藥費，不過死者家屬則希望王某華親屬能出面協商解決問題。

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文章授權轉載自《香港01》