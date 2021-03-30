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「中國天眼」FAST明起開放全球觀測申請

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
被譽為「中國天眼」的FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）3月31日起，開放全球天文學家徵集觀測申請。新華社
被譽為「中國天眼」的FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）3月31日起，開放全球天文學家徵集觀測申請。新華社

新華視點微信公號今（30）日發布，被譽為「中國天眼」的FAST（直徑500公尺的球面無線電望遠鏡）3月31日起，開放全球天文學家徵集觀測申請。FAST是世界最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡，能望穿百億光年。

「中國天眼」FAST於明日開放全世界徵集觀測申請，所有海內外申請項目統一參加評審。7月20日公布評審結果，8月開始安排觀測時間。

自去年1月11日對海內開放運行以來，這一具有自主知識產權的重大科研基礎設施，運行穩定可靠，已發現300餘顆脈衝星，並在快速電波爆發（FRB）等研究領域取得重大突破。

大陸中科院國家天文台稱，創新絕不是關起門來！「中國天眼」向世界全面開放，在開放合作中，大陸的科學重器，將更好地發揮效能，促進重大成果產出，為全人類探索和認識宇宙作出貢獻。

去年12月，世界最大單碟射電望遠鏡「阿雷西博天文台」（Arecibo Observatory）崩塌。如今，全世界在天文探索領域只剩中國FAST一隻「天眼」。

「中國天眼」從計畫到完工歷時22年，座落在貴州省平塘縣，直徑500公尺，面積有30個足球場大。主要接收天空中的無線電波，使發現中子星的機率提高一倍。

天眼 中科院

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