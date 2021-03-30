東吳大學大陸地區校友會 蘇州明基醫院掛牌

東吳大學大陸地區校友會掛牌儀式日前在江蘇蘇州明基醫院舉行，來自東吳大學和蘇州大學的數十名校友一道參加了儀式，共敘跨越海峽的「東吳情緣」。

中新社報導，蘇州市台辦副主任沈蓉、新區統戰部副部長李春梅、蘇州台協執行會長邱士楷、數十位東吳大學與蘇州大學的校友，及台商代表出席本次活動，共同見證了這歷史性的一刻。

東吳大學於1900年在蘇州創辦，是最早以現代大學學科體系辦學的大學，1982年在大陸最終於定名為「蘇州大學」；由東吳大學在台校友籌劃的東吳大學於上世紀50年代成立，成為台灣第一所私立大學。

東吳大學大陸地區會長、蘇州高新區台商協會副會長林元達，於2001年畢業於東吳大學，2014年到蘇州發展，他始終記得首次踏進蘇州大學校門時的感受：「蘇州大學和東吳大學同根同源，在兩校的校徽上，英文名、校訓，連花紋和底色都一模一樣，感覺特別熟悉、特別親切，像是『回到母校』。」

東吳大學大陸地區校友會的基地落在蘇州明基醫院，該院董事長王黎明在其中出力頗多，王黎明是蘇州大學的博士及兼任教授，並曾應邀在東吳大學進行講學。

王黎明表示，講學期間，能感受到東吳大學師生們都傳承著和蘇州大學一樣的「東吳精神」，「雖然兩所學校分隔海峽兩岸，但精神是一脈相承的，作為蘇州大學的校友，我也想盡一份心力，為兩岸校友的交流架起一座橋梁。」

蘇州大學港澳台辦公室副主任高瑋瑋表示，蘇州大學和東吳大學的交往非常密切，蘇州大學經常派學者去東吳大學訪問交流，東吳大學的不少學生也選擇到蘇州大學讀碩讀博，在兩校共迎120週年校慶前夕，蘇州大學還專門舉辦了以「同根、同源、同奔跑」為主題的校園馬拉松，東吳大學的校領導、學生、校友等也一道參加。

高瑋瑋指出，東吳大學的「根」在蘇州。蘇州大學的校門就是東吳大學的校門，歡迎東吳大學的校友隨時「回家看看」。