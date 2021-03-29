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IU並列中國、台灣惹議 陸網友挖出陳年採訪狂獵巫

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國女星IU李知恩近日發行新專輯。圖／摘自微博
韓國女星IU李知恩近日發行新專輯。圖／摘自微博

南韓歌手「國民妹妹」李知恩IU近日發佈新專輯，成功引發話題，然而卻因IU過去在採訪中，將中國大陸、台灣、印度、日本並稱，而慘遭大陸網友獵巫，大陸網友痛批「把台灣跟其他國家並列，無語，脫粉了」。台灣網友則傻眼表示，「最好笑的是，中國昨天全下了15萬銷量」。

有網友在論壇Dcard發文表示，最近IU上了微博熱搜，原因卻不是發新專輯，而是陳年的採訪被翻出獵巫。大陸網友在微博上指出，IU過去在採訪時，把台灣和大陸、印度、日本等國家並稱，隨後IU粉絲澄清，採訪時說的不是國家，而是地區，是翻譯錯誤導致誤會。

大陸網友挖出IU過往採訪。圖／取自Dcard
大陸網友挖出IU過往採訪。圖／取自Dcard

但大陸網友仍認為，將台灣並列在中國大陸和日本中間非常奇怪，有人說「本來對這姐姐還挺有好感的，但粉絲這個澄清不是在捶自己嗎？就算是地區也不能大陸和台灣並列吧，台灣只是個省而已」、「洗白有點牽強，說個地區會說大陸區、台灣地區嗎？印度、大陸、台灣是一個類別嗎？」

還有大陸網友留言「好無力的澄清，誰會說大陸、上海、武漢、瀋陽各地啊」、「竟然把台灣和大陸日本這些國家並列，無語」、「即便是翻譯的問題，也不該把台灣跟大陸並列」。

大陸網友挖出IU過往採訪。圖／取自Dcard
大陸網友挖出IU過往採訪。圖／取自Dcard

大陸網友挖出IU過往採訪。圖／取自Dcard
大陸網友挖出IU過往採訪。圖／取自Dcard

對於大陸網友獵巫行為，台灣網友紛紛傻眼，留言「黑粉挖到就要鞭一下」、「沒差，就算IU沒中國粉，人氣還是很高」、「最好笑的是，中國昨天全下了15萬銷量」、「但IU又不靠銷量吃飯，還真的沒差，少了中輸一樣音源爆表、代言照接、戲照演、演唱會照樣開，有差很多嗎？國民度不夠要靠銷量打成績的偶像團體才比較有差吧」。

Dcard 南韓

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