3月滬牌拍賣 價漲、中標率跌

3月滬牌拍賣結果27日出爐。本月合計拍賣總數10751輛，參加拍賣人數249403人，比上月增加7037人，中標率4.3%。最低成交價92500元（人民幣，下同），平均成交價為92594元，比上個月的91719元增加了875元。

中新社報導，去年10月上海發布「外牌」限行新規：懸掛外省市機動車號牌小客車等自2020年11月2日起，每日7時至20時在上海多條主要高架路、大橋、隧道等均禁止通行（周六、周日和公眾放假日除外）。其中還規定，2021年五一小長假後的第一個工作日起，每日7時至10時、16時至19時，內環內地面道路（不含邊界道路）禁止懸掛外省市機動車號牌的小客車通行（周六、周日和公眾放假日除外）。

受政策影響，2020年11月起參與滬牌拍賣的人數每月遞增，中標率持續下跌。從2020年10月的121778人競拍、中標率12.7%，到2020年11月的186549人競拍、中標率7.8%，再到本月的249403人競拍、中標率4.3%，滬牌競拍人數在半年不到的時間內增加了10萬多人。

搶到一塊滬牌變得愈來愈難，不少民眾因此將目光投向了能免費拿滬牌的新能源車。「上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法」3月1日起施行，該辦法明確個人用戶名下沒有使用上海專用牌照額度註册登記新能源汽車的，可以繼續免費申領新能源專用牌照額度，但對插電混動車輛需滿足在上海有充電設施，且名下沒有上海非營業性客車額度證明，沒有用非營業性客車額度登記車輛（不含摩托車）。

此外，2023年1月1日起，上海將不再對插電混動車輛發放專用牌照額度。