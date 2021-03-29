陸線下互動遊戲夯 青年社交新舞台

大陸年輕人的社交娛樂方式日益豐富多彩，桌遊、「劇本殺」、密室逃脫等線下互動遊戲，漸成社交新寵。企查查顯示，截至2020年底，中國大陸有6500餘家桌遊相關企業，同比增長60%；「2020年中國密室逃脫行業發展現狀及用戶行為洞察分析報告」顯示，2019年中國大陸密室逃脫行業市場規模逼近100億元人民幣。

中新社報導，注重「線下體驗」的互動遊戲漸成大陸年輕人新型社交舞台。桌遊玩家雷宜靜表示，通過玩桌遊、「劇本殺」，她結識了許多新朋友，「可能一些年輕人有點『社交恐懼』，但如果代入到遊戲扮演角色中，就很容易敞開心扉」。

在西安讀大學的張靜宇對此也深有同感：「密室逃脫十分考驗團隊協作能力，就算是臨時組局的陌生人，一趟密室玩下來，互動任務也會讓大家迅速熟絡起來。」

多項調查數據顯示，年輕人是線下互動遊戲的主要參與者。以「劇本殺」為例，艾媒數據中心報告顯示，29至30歲「劇本殺」消費者占比達54.4%，占據了半壁江山。

劉暢在寧夏銀川經營著一家桌遊工作室，他認為，桌遊、「劇本殺」受年輕人青睞，一方面是因為其消費額不高，比較親民，另一方面也折射出了當代青年的婚戀交友需求。

「過去男生玩網絡遊戲，女生逛街購物，往往玩不到一塊。」劉暢笑言，現在，桌遊、「劇本殺」則讓男男女女坐到一起，也可以解決戀愛問題。

「與傳統的相親相比，桌遊的優勢在於不太會尷尬。」某一「劇本殺」店主周彬彬認為，線下互動遊戲是一種很好的新型交友方式，「在遊戲過程中，玩家表現出來的性格往往更真實，也更容易交到興趣相投朋友」。

周彬彬表示，他對線下互動遊戲的發展持樂觀態度。「我認為未來線下遊戲可能會向親子遊戲、家庭遊戲的方向發展，成為父母與孩子溝通的一種新方式。」