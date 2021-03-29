彷彿穿越千年 洛陽首條地鐵運營

古都河南洛陽首條地鐵線路28日開通運營，該地鐵線多站點融入河洛文化元素，乘客如「穿越」千年時光。

中新社報導，洛陽市軌道集團董事長馬朝信在開通儀式上表示，地鐵1號線從2017年6月份開建，全長逾25公里，設車站19座。其中設有8座特色站，融入了更多河洛文化元素，彰顯了洛陽「古今輝映、詩和遠方」的城市品位。

其中，谷水站正是中國古代孝道文化「臥冰求鯉」故事的發生地。王城公園站外是始建於1955年的王城公園，是中國大陸第一座遺址公園。

應天門站出站即是隋唐洛陽城的正南門，武則天曾在此發表「登基演說」，唐玄宗曾在此接見日本遣唐使。如今，這裡的歷史遺存已成為遊人「打卡」的文化新地標。在這裡，常會相遇「唐宮小姐姐」。

洛陽地鐵1號線的終點站是楊灣站，出此向東，不遠處就是中國最大的古代都城遺址漢魏洛陽故城及「千年古刹」白馬寺。

一站即千年，從古「穿越」至今。洛陽市1號線站點不僅布設在歷史文化遺存附近，還融有當代元素。如上海市場站，在1980、1990年代這裡是洛陽的購物天堂。

作為十三朝古都的洛陽城地下文物分布眾多，地鐵開建以來即備受社會關注。建設之初，洛陽市政府就明確指出，要統籌好地鐵建設與文物保護的關係。

知名考古學者、洛陽市文物考古研究院原院長史家珍受訪時表示，洛陽的文物層一般在2公尺至3公尺，部分區域的地鐵埋深達15公尺以下，這樣即完全避開了文物層。修地鐵口時遇到的文物，已妥善發掘保護。在歷史遺跡區域，地鐵建設方還採用了減震技術措施，提高軌道平順度，盡量將震動降到最小，使文物得到最大限度保護。