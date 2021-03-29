紅火蟻傳播 大陸防控

大陸農業農村部26日披露，為了遏制紅火蟻擴散的危害，大陸九部門聯合啟動大陸「全國紅火蟻防控行動」。

中新社報導，紅火蟻是農業、林業和進境植物檢疫性有害生物，也是全球公認的百種最具危險入侵物種之一。受商品調運數量增加、氣候條件適宜等因素影響，近年來紅火蟻在大陸部分省區傳播速度加快、發生程度加重。

據大陸農業農村部門監測，目前紅火蟻已傳播至12個省（區、市）435個縣（市、區），尤其是近5年來新增紅火蟻發生縣級行政區191個，較2016年增長了一倍，在城市公園綠地、農田、林地及其他公共地帶都有發生。

大陸農業農村部等九部門26日在廣州聯合舉行「全國紅火蟻聯合防控行動」啟動儀式，全力阻截防控紅火蟻蔓延危害，保護農林業生產、生態環境和民眾生命安全。

大陸農業農村部種植業管理司官員表示，針對近年來紅火蟻在部分省區加快傳播蔓延的形勢，要強化部門協作，加強檢疫監管和監測調查，通過抓住春秋兩季紅火蟻活躍期，組織開展集中防控行動，為糧食連年增產提供重要保障。力爭通過3-5年的治理，有效遏制紅火蟻擴散蔓延，壓低發生區種群密度，避免傷人事件。

據大陸農業農村部表示，目前中國大陸紅火蟻防控技術措施逐步完善，防控機制初步建立，紅火蟻的擴散蔓延得到一定遏制，大部分發生區發生程度控制在較低水平。