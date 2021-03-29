北京大興機場 闢誤走旅客通道

北京首都國際機場和大興國際機場28日起執行2021年夏秋航季航班計畫。本次航班換季，東方航空除京滬快線外的其餘在京航班、上海航空全部在京航班以及郵政航空部分航班從首都機場轉場至大興機場運營，標誌著大興機場轉場工作基本完成。

新華社報導，換季轉場後，部分航空公司在大興機場和首都機場「兩場」運行，大興機場為誤走旅客開通了快速轉運和快速登機的「綠色通道」服務，旅客憑藉「誤走識別標簽」可享受包括優先搭乘交通工具、優先辦理值機、安檢等聯檢手續以及候機區內免費電瓶車服務等「綠色通道」服務。

今年夏秋航季，首都機場日均計畫執行航班1079架次，環比增加25架次，臨時新增至喀山、茹科夫斯基2條國際航線，臨時新增至荊州、沙市等10條大陸國內航線；北京大興機場國內客運航班的時刻總量將達每日886個，臨時新增至徐州、綿陽等40條大陸國內航線，新增至福州、廈門、烏魯木齊3條多選航路。

華北空管局有關負責人表示，各部門3月初就結合換季保障工作，修訂完善管制運行、氣象服務、設備保障等預案。夏秋航季多發雷雨等特殊天氣，管制部門著重梳理了大流量情況下的雷雨備降保障工作程序。