北京大興機場 闢誤走旅客通道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京首都國際機場和大興國際機場28日起執行2021年夏秋航季航班計畫。本次航班換季，東方航空除京滬快線外的其餘在京航班、上海航空全部在京航班以及郵政航空部分航班從首都機場轉場至大興機場運營，標誌著大興機場轉場工作基本完成。

新華社報導，換季轉場後，部分航空公司在大興機場和首都機場「兩場」運行，大興機場為誤走旅客開通了快速轉運和快速登機的「綠色通道」服務，旅客憑藉「誤走識別標簽」可享受包括優先搭乘交通工具、優先辦理值機、安檢等聯檢手續以及候機區內免費電瓶車服務等「綠色通道」服務。

今年夏秋航季，首都機場日均計畫執行航班1079架次，環比增加25架次，臨時新增至喀山、茹科夫斯基2條國際航線，臨時新增至荊州、沙市等10條大陸國內航線；北京大興機場國內客運航班的時刻總量將達每日886個，臨時新增至徐州、綿陽等40條大陸國內航線，新增至福州、廈門、烏魯木齊3條多選航路。

華北空管局有關負責人表示，各部門3月初就結合換季保障工作，修訂完善管制運行、氣象服務、設備保障等預案。夏秋航季多發雷雨等特殊天氣，管制部門著重梳理了大流量情況下的雷雨備降保障工作程序。

大興機場 換季

延伸閱讀

三星堆考古新發現 金面具重現 6座祭祀坑出土500餘文物

美西暴風雪侵襲 丹佛機場關閉多條公路封閉

黃明志返鄉自首　一入境驚見「通緝紅燈」進警局竟好尷尬

黃明志回國自首 7附註「不曾寫過遺書」憂遭意外

相關新聞

陸線下互動遊戲夯 青年社交新舞台

大陸年輕人的社交娛樂方式日益豐富多彩，桌遊、「劇本殺」、密室逃脫等線下互動遊戲，漸成社交新寵。企查查顯示，截至2020年...

彷彿穿越千年 洛陽首條地鐵運營

古都河南洛陽首條地鐵線路28日開通運營，該地鐵線多站點融入河洛文化元素，乘客如「穿越」千年時光。　　

3月滬牌拍賣 價漲、中標率跌

3月滬牌拍賣結果27日出爐。本月合計拍賣總數10751輛，參加拍賣人數249403人，比上月增加7037人，中標率4.3...

杭州西溪花朝節 漢服大巡遊

2021杭州西溪花朝節27日在杭州西溪國家濕地公園啟幕，眾多漢服愛好者參加花朝大巡遊、祭花神等活動。

哈爾濱春雪 光豬大滑行

2021哈爾濱春雪節暨第五屆亞布力光豬節28日在哈爾濱啟幕。大批滑雪愛好者身著搞怪服飾，參加光豬大滑行、猛龍過江等趣味活...

三星堆考古「滿滿科技感」 鑑識火祭文物 消防員也登場

大陸國家文物局近日在成都宣布三星堆遺址新發現距今約3000年的6座古蜀「祭祀坑」並出土大量文物，讓三星堆再次成為熱門話題。大陸央視一連三天推出《三星堆發現》特別節目，以直播方式呈現最新的考古收穫，吸引更多民眾矚目。此次三星堆遺址再度燃爆輿論熱潮，也折射了中國大陸社會的重大轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。