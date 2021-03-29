北京 發布智慧城市綱要

北京市經濟和信息化局28日披露，該部門日前正式發布「北京市『十四五』時期智慧城市發展行動綱要」。根據行動綱要，到2025年，北京將基本建成統籌規範的城市感知體系，整體數據治理能力大幅提升，全域場景應用智慧化水平大幅躍升，建設成為全球新型智慧城市的標竿城市。

新華社報導，行動綱要提出六大主要任務，包括：夯實智慧基礎、便利城市生活、提高政務效能、促進數字經濟發展、保障安全穩定、強化領域應用等。

行動綱要提出，建立全市感知終端「一套台賬」，推進智慧桿塔等感知底座組網建設，加速感知網絡覆蓋，建設北京全市統一的感知管理服務平台。在繁榮數字經濟方面，行動綱要提出，將深化重點領域數據專區建設，推動政府、社會數據深度融合，充分激發數據價值。

此外，北京市將探索智慧城市產業運營新模式，建立數據專區運營單位建設管理和績效評估機制，大力推動人工智能、邊緣計算等新型基礎設施建設，探索政府投資為引導、企業投資為主體、金融機構積極支持的投融資模式，加大對人工智能、大數據、集成電路、軟件和信息服務等關鍵技術人才的扶持培養力度，舉辦具有國際影響力的智慧城市展會或高峰論壇等。