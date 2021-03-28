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低俗婚鬧！新娘拜堂突遭證婚人強吻 新郎反應令人心寒
又有低俗婚鬧！近日微博1條影片，只見1對新人正進行結婚儀式，在夫妻對拜後，身穿黃黑外套的證婚人突然強吻新娘，但新郎反應更讓人大感驚訝。
擁有755萬粉絲的微博用戶「裝逼翻車現場」早前上傳一段影片，只見1對新人在家門前進行結婚儀式，證婚人用手壓下新郎的頭，讓他跟新娘對拜，但拜完下一秒，證婚人直接衝上前強吻新娘，女方不斷掙扎退後，但男子沒有放手還愈抱愈緊，最終要親友輕輕拉開才結束。整個過程中，新郎並沒有阻止還一臉微笑，直至證婚人放開新娘才上前扶着她。
影片引起網上轟動，至今已超過25.3萬次觀看，網友紛紛留言批評過份低俗，「好可怕，後面一堆看熱鬧的還在笑」，但對於新郎反應更大惑不解，「當場戴綠帽，都沒反應啊！」
影片並沒有標示拍攝地點，不過山東省鄒平市日前才為打擊惡俗婚鬧，規定嚴禁在婚禮中「強行親吻、摟抱或採取其他方式，侮辱、猥褻新娘、伴娘」等，違者由公安機關視乎情況依法予以治安處罰，追究刑事責任。
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文章授權轉載自《香港01》
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