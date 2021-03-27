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北大雞腿飯創始人進字節跳動管食堂 吃千萬回扣被舉發

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。圖／取自獵雲網
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。圖／取自獵雲網

字節跳動科技舉發餐飲部門高管高傳峰，因受賄人民幣1024.7萬元（約新台幣4400萬）回扣，被法院判處有期徒刑六年，消息令人震驚，因為高傳峰是知名的北大康博思雞腿飯創始人，在大陸餐飲界是知名人物。

獵雲網報導，北大人笑稱，可以不修戀愛學分，但一定要排隊吃的康博思雞腿飯，創始人就是高傳峰。

校園流傳高傳峰因為大學論文以中式速食為研究，探討如何滿足中國人對速食口味的挑剔，主動到肯德基打工，汲取高效率的服務和管理實務經驗，引起北大注意，高傳峰因此加入北大餐飲中心，入職後做的第一件事，便是成立康博斯中餐廳，推出了聞名遐邇的雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。北大雞腿飯受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。

高傳峰一戰成名，也成了大陸餐飲界的紅人專家，2017年被挖角到字節跳動科技，掌管集團餐飲部門。

據北京市第一中級法院刑事判決書披露，高傳峰到字節跳動兩個月後，開始收受廠商回扣，向兩家餐飲供應商索取錢款共計1024.7萬元和禮品，利用職權幫兩家公司達成續簽合同、結算業務等方面的需求。

法院近日公告，二審以非國家工作人員受賄罪判處高傳峰有期徒刑六年，令人不勝唏噓，但也引發網友好奇：字節跳動的伙食究竟有多好？貪腐油水竟達上千萬。

高傳峰掌管字節跳動的餐飲部門，負責提供員工膳食。圖／取自獵雲網
高傳峰掌管字節跳動的餐飲部門，負責提供員工膳食。圖／取自獵雲網
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。圖／取自獵雲網
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。圖／取自獵雲網

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