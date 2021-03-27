快訊

台股萬六你暴富了嗎？十大證券商網路排名揭曉

邊境開放承認中國疫苗是政治籌碼？ 指揮中心這樣說

「天問一號」拍攝火星南北半球側面照 呈月牙狀紋理清晰

香港01 / 李亭／報導
「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。（中國國家航天局官網）
「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。（中國國家航天局官網）

3月26日，中國國家航天局發布了兩幅由中國首次火星探測任務「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。火星呈「月牙」狀，表面紋理清晰。

據悉，「天問一號」飛行至距離火星1.1萬千米處，利用中分辨率相機拍攝了火星全景。此時，由於探測器處於火星側後方上空（以面向太陽為前方），得到兩幅「側身」影像。

「天問一號」已經在停泊軌道運行一個月，高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀、火星能量粒子分析儀、離子與中性粒子分析儀、磁強計等載荷陸續開機，對火星開展探測，獲取科學數據。

此前在3月5日，「天問一號」已傳回3張高清火星照，包括2幅全色圖像和1幅彩色圖像。全色圖像由高分辨率相機在距離火星表面約330千米至350千米高度拍攝，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星北極區域。

「天問一號」探測器於今年2月12日成功實施火星捕獲。據相關負責人介紹，「天問一號」在到達火星後，還要對預選着陸區烏托邦平原的地形地貌進行詳查、對進入火星的飛行走廊氣象進行觀測。經風險評估後，將在5月到6月擇機着陸火星，進行巡視探測。

相比月球探測，火星探測任務的難度更大。由於火星相對地球距離較為遙遠，對發射、軌道、控制、通信和電源等技術都提出了很高的要求。目前，人類已對火星實施了44次探測任務，其中僅成功了24次。

延伸閱讀：

「天問一號」探測器拍攝高清火星影像　專家談黑白圖更清晰原因

天問一號傳回火星高清照　撞擊坑超清晰紋理肉眼可見

文章授權轉載自《香港01》

火星

延伸閱讀

NASA送名字上火星…台灣名列「國家」 陸網友揚言抵制

天文迷注意！火星合月、超級滿月、流星雨…四月登場

敗給你的手機？剛登陸火星的NASA毅力號 晶片與23年前的iMac同等級

NASA推太空直升機 首度在火星試飛

相關新聞

「天問一號」拍攝火星南北半球側面照 呈月牙狀紋理清晰

3月26日，中國國家航天局發布了兩幅由中國首次火星探測任務「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。火星呈「月牙」狀，表面紋理清晰。

青海美協主席作品爆抄襲 專程飛天津道歉…吃了閉門羹

有美女畫家之稱的青海美協主席、最年輕中國美協理事王筱麗，被爆多幅畫作涉嫌抄襲書畫家馬寒松的作品。王筱麗26日透過媒體發表...

年薪15萬、年休一百多天…不想離開茅台鎮的年輕人

茅台曾經9次想註冊「國酒」商標卻失敗，但茅台帶來的價值與光環，帶動貴州茅台鎮的收入飛漲，從工人到老闆、經銷商，人人甘願留...

椰樹牌招聘「有車有房有高薪、帥哥美女追」引發熱嘲

大陸網民吐槽廣告和包裝設計很「汙」、很「黃」、很「暴力」的「椰樹牌」椰汁，近日發布新的招聘啟事，指集團培養正副總經理的學...

員工業績差遭高層用煙頭燙臉「長點記性」 傷人者被刑拘

為了提高公司業績，不少企業都會對員工實施「賞罰分明」制度。然而，中國陝西西安市某能源公司員工劉堯（化名）近日在網上舉報稱，因為自己業績差，上月初在公司聚餐時，遭總經理高某亭「侮辱性懲罰」，包括用煙頭燙傷其臉頰，並稱「疼才能長記性」。

中國制裁英國9人和4個實體 拉布及鄭偉祺等回應

英國日前就新疆人權問題對中國實施了制裁，中國3月26日反擊。英國一些部長及議員3月26日也通過不同平台回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。