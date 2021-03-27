「天問一號」拍攝火星南北半球側面照 呈月牙狀紋理清晰
3月26日，中國國家航天局發布了兩幅由中國首次火星探測任務「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。火星呈「月牙」狀，表面紋理清晰。
據悉，「天問一號」飛行至距離火星1.1萬千米處，利用中分辨率相機拍攝了火星全景。此時，由於探測器處於火星側後方上空（以面向太陽為前方），得到兩幅「側身」影像。
「天問一號」已經在停泊軌道運行一個月，高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀、火星能量粒子分析儀、離子與中性粒子分析儀、磁強計等載荷陸續開機，對火星開展探測，獲取科學數據。
此前在3月5日，「天問一號」已傳回3張高清火星照，包括2幅全色圖像和1幅彩色圖像。全色圖像由高分辨率相機在距離火星表面約330千米至350千米高度拍攝，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星北極區域。
「天問一號」探測器於今年2月12日成功實施火星捕獲。據相關負責人介紹，「天問一號」在到達火星後，還要對預選着陸區烏托邦平原的地形地貌進行詳查、對進入火星的飛行走廊氣象進行觀測。經風險評估後，將在5月到6月擇機着陸火星，進行巡視探測。
相比月球探測，火星探測任務的難度更大。由於火星相對地球距離較為遙遠，對發射、軌道、控制、通信和電源等技術都提出了很高的要求。目前，人類已對火星實施了44次探測任務，其中僅成功了24次。
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文章授權轉載自《香港01》
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