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部分房子跌成負資產 北京周邊城市購房者「免費送房」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
最近大陸網路平台上出現北京周邊城市區域的購房者稱要「免費送房」。（圖／取自新華每日電訊）
最近大陸網路平台上出現北京周邊城市區域的購房者稱要「免費送房」。（圖／取自新華每日電訊）

大陸網路平台上最近不少北京周邊城市區域打出「免費送房」，包括河北省三河市、涿州市、固安縣等地，這些房市熱點區域價格近4年來持續下降，銷量低位徘徊，有的房源出現「資不抵債」情況，購房者寧願把房子虧本「送人」也不願繼續還貸，於是發布相關訊息，稱接手人只需承擔剩餘貸款即可將房產免費贈送。

新華每日電訊報導，河北涿州市緊鄰北京房山，在涿州從事6年房產中介的鄭丘表示，目前涿州不少房地產已經從2017年3月時的每平方公尺人民幣2萬多元，下降到人民幣1萬元左右，但市場比較冷清，去年他經手成交的房源不超過20套，還大多是當地人置換。而乘坐高鐵25分鐘左右可達北京西站的河北高碑店，高鐵附近的房價由2017年每平方公尺超過人民幣1萬元下降到目前的人民幣6500元。

房價持續下降讓不少大陸購房者感到焦慮。環京（環繞北京的城市）某地的房管部門表示，近2年他們受理的投訴比之前還要增加不少，有的地產項目因降價較多，購房者經常聯合起來以房屋品質為由要求退房，甚至出現鬧事的情況。

除此之外，近期在大陸網路平台，一些自媒體宣稱環京房市的房子「免費送」，接手者只需繼續幫他們償還貸款。

在北京一家網路公司工作的馬策在2017年初於緊鄰北京的河北大廠縣購入一套房產，他看到網路上類似內容不少，也跟風發了一下要「免費送房」的內容，但他說：「房子目前已經在住，主要是想宣洩一下情緒。」

河北大學經濟學院教授張玉梅指出，網路上的「免費送房」多是一種噱頭，接手者需要繼續承擔貸款和貸款利息，如果房價跌幅超過30%，對於所謂的接手者來說，購置新房的成本會更低，沒有任何實惠，基本沒有人「接盤」。

張玉梅分析，除了唐山外，河北各地房市去年價格都有所下調，北京的住房市場也在回歸理性，非熱門地段房市價格在下降，環京房市受周邊區域影響較大，由於之前價格上漲過快，出現價格下降實屬正常。

而一名中國區域經濟協會負責人認為，環京地區不宜過度發展房地產行業，應鞏固來之不易的調控成果，更加主動承接京津地區的產業轉移，增加就業崗位，用產業的發展帶動房市的發展。在發展產業過程中，應依據其區位條件、資源稟賦等，合理確定城市功能定位，並依據其功能定位確定土地利用格局乃至供地主導方向，防止無序競爭所引起的重複建設。

還有業界人士認為，較為冷清的房地產市場和相對嚴格的限購政策，打消了地方政府依靠土地財政「吃飯」的念頭，應更加珍惜自身區位優勢發展相關產業。

北京 人民幣 房地產

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