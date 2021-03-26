聽新聞
test
0:00 / 0:00

閩台青年古厝研習營 福州登場

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
福州市鼓樓區的三坊七巷是中國歷史文化街區，圖為福州三坊七巷的郎官巷。（新華社）
福州市鼓樓區的三坊七巷是中國歷史文化街區，圖為福州三坊七巷的郎官巷。（新華社）

大陸國家主席習近平24日訪福州市三坊七巷，當地25日舉辦首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營。

央視報導，位於福州市鼓樓區的三坊七巷，是習近平擔任福州市委書記時力主保護的文物建築，三坊七巷才得以免遭拆除建樓，一大批歷史文物古蹟保留至今。

中新社報導，首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營25日在福州三坊七巷郎官巷舉行開營儀式。來自嘉義，現就讀福建師範大學海外教育學院的朱軒妤說，在她的家鄉嘉義，街頭巷尾隨處可見紅磚石木結構的房子，這和她在福建看到的紅磚古厝極為相似，這也激起她探究閩台古厝文化的興趣。

福建省台灣青年體驗式交流中心授牌儀式和台灣建築師家園授牌儀式，也在開營儀式上舉行。

福建省青年建築師協會秘書長劉炳輝說，台灣散落著許多源自福建的古建築，既是閩台同根同源的歷史見證，也是閩台情感聯繫紐帶。希望透過研習營為兩岸建築師團隊搭建交流平台，分享經驗，探索古厝文化傳承與發展，為台港澳青年在大陸就業創業提供思路，也為閩台鄉村振興注入持久活力。

據指出，該協會共引進66支台灣建築師團隊、200多名台灣鄉創鄉建人才，服務112個村莊項目，加強兩岸在古厝保護、修復等領域的交流與合作。

建築 福建 青年

延伸閱讀

習近平赴福建考察 提「通惠情」對台促融

習近平走訪福光股份 強調創新不問出身

習近平昨才來過 此地今舉辦兩岸青年研習營

習近平考察福建沙縣小吃 「全國能夠流行」

相關新聞

閩台青年古厝研習營 福州登場

大陸國家主席習近平24日訪福州市三坊七巷，當地25日舉辦首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營。

廣佛灣 展開全球設計諮詢

廣州市荔灣區25日發布消息稱，廣州市荔灣區和佛山市南海區兩區政府共同選擇面積共計23平方公里的「廣佛灣」地區打造廣佛新城...

磁浮列車之夢—中國式的《速度與激情》

「中國喲，請你慢些走，停下飛奔的腳步，等一等你的人民…」這是2011年7月23日，大陸高鐵在溫州發生追撞事故造成40人死亡、172人受傷的慘劇後，在大陸網路上廣為流傳的一段話。

完蛋啦！情侶們玩密室逃脫被嚇到 2男竟同時「抱錯女友」

密室逃脫是不少情侶拍拖的好去處，但發生以下場面就尷尬了！日前中國大陸瘋傳一段影片，2對情侶一起去玩密室逃脫，過程中4人都被嚇到，但2名男生竟然同時抱到對方的女友，而且摟得非常緊，後來2名女生分別怪責男友抱錯人，埸面爆笑。工作人員解釋他們應該是被NPC（非玩家角色）嚇到，稱NPC事發後不敢再嚇人，自己都離開現場，網友也笑說，「NPC知道問題的嚴重性」。

狗血！姐夫搞上15歲小姨子 情耗10年被分手「崩潰砍死對方」

狗血劇現實上演！大陸安徽一名李姓男子才結婚一年，就跟小8歲的小姨子楊娟（本文均化名）看對眼，在女方15歲的時候，兩人就發生性行為，接著維持這段不倫戀10年，在李男離婚後，才終於修成正果，想不到，兩人正式交往僅過一年，女方就提出分手，而男方多次要求復合未果，竟殘忍將對方殺害，案件相當駭人。

中國「愛國新疆棉」之亂：抵制H&M與adidas的激情矛盾？

「激情抵制，三天就忘？」國際服飾品牌H&M在去年發表的聲明「不用來源有疑慮的新疆棉」，沒想到在今年3月突然掀起中國難以收拾的輿論砲火亂戰。包括天貓、京東在內的各大電商平台已紛紛將H&M商品下架；官媒《央視》、《人民日報》等也在3月24、25日強硬開砲，打出「#新疆雪白的棉花」、「#我支持新疆棉花」等號召中國民眾團結，抵制「造謠抹黑中國的企業」。過去曾在新疆棉議題上表態的adidas、Nike、無印良品等，也都在25日的延燒話題中被一一點名，愛國心高漲的網友更進一步審查所有adidas的品牌代言人，是否跟進解約表態。突然「記憶復甦」的愛國抵制風暴，是短暫激情宣洩、還是長遠的戰狼策略？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。