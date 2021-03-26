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廣佛灣 展開全球設計諮詢

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市荔灣區25日發布消息稱，廣州市荔灣區和佛山市南海區兩區政府共同選擇面積共計23平方公里的「廣佛灣」地區打造廣佛新城標竿，並在全球開展「廣佛灣概念規劃和城市設計國際諮詢」。

中新社報導，根據廣佛灣概念規劃和城市設計國際諮詢公告，廣佛灣位於廣州市荔灣區西部、佛山市南海區東南部的交界處，總面積約23平方公里，其中荔灣區約11平方公里，南海區約12平方公里。

廣佛灣地區歷史上就是廣、佛兩市聯繫的橋梁，民間交往密切。廣佛同城建設已推進十餘年，目前廣佛灣地區交通方面已實現了基本交通同城。此前公布的相關規劃顯示，未來廣州地鐵28號線等多條軌道線也將途經該地區。

公告稱，為推進兩市高質量融合發展從「市級共建」走向「區級共融」，荔灣和南海兩區政府共同組織開展本次廣佛灣國際諮詢，打造廣佛同城地區發展標竿，促進形成「產、城、景、人、文」和諧共融的示範區。

本次國際諮詢設計內容包括兩部分，一是從區域宏觀層面出發，加強區域銜接，發掘在地特色，對廣佛灣地區的目標願景、功能定位、產業選擇、空間結構、用地布局、綜合交通、公服配套、景觀風貌、特色營造、城市更新等方面進行研究，提出概念規劃方案，並開展總體城市設計。二是在其中重點地區自行選定不少於3個重要節點（重要節點的選擇應重點考慮兩區重要產業發展平台以及適宜兩區共建的區域，每個重要節點的城市設計範圍不小於2平方公里）開展詳細城市設計。

南海 願景

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