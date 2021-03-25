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完蛋啦！情侶們玩密室逃脫被嚇到 2男竟同時「抱錯女友」

香港01 / 撰文／李納德
日前中國大陸瘋傳一段影片，2對情侶一起去玩密室逃脫，過程中4人都被嚇到，但2名男生竟然同時抱到對方的女友。 圖翻攝自微博
日前中國大陸瘋傳一段影片，2對情侶一起去玩密室逃脫，過程中4人都被嚇到，但2名男生竟然同時抱到對方的女友。 圖翻攝自微博

密室逃脫是不少情侶拍拖的好去處，但發生以下場面就尷尬了！日前中國大陸瘋傳一段影片，2對情侶一起去玩密室逃脫，過程中4人都被嚇到，但2名男生竟然同時抱到對方的女友，而且摟得非常緊，後來2名女生分別怪責男友抱錯人，埸面爆笑。工作人員解釋他們應該是被NPC（非玩家角色）嚇到，稱NPC事發後不敢再嚇人，自己都離開現場，網友也笑說，「NPC知道問題的嚴重性」。

事發於3月22日，河南廣播電視台報導，商丘巿2對情侶去玩密室逃脫，2對情侶先後走入黑暗的房間裡，當時都分別緊貼自己的伴侶，有1名NPC在旁邊指示方向，突然間前面好像有事發生，一行人被嚇到急步退後。

這時2名女生都各自撲男友方向，但卻一起抱錯別人的男友，好死不死的是，男生們還張手雙雙緊抱女方，手摸女生的背部安撫，將女生擁入懷中甚為親密，4人一起縮到牆角，仍未為意識到「抱錯人」。而嚇到他們的NPC走入房內看住這一幕，自己都搞不清楚狀況。過了一會，其中1個女生抬頭一看，驚覺抱錯人，馬上推開對方，轉身見自己男友仍抱着別的女生，只好叫他放手，場面十分搞笑。而2名女生分別向男友問罪，其中1對還留在現場爭吵。工作人員指玩家可能是被遊戲中的NPC嚇到，最後NPC因為不敢再嚇人，而馬上離開了現場。

不少壞心眼網友笑說，他們一定常「抱錯」，「也許，那個才是真愛」；有人表示，明明大家都有錯，但卻只有女生打男友的份；還有人斥2男都有「抽水（佔便宜）」之嫌。甚至有留言認真指出，其實只有站最前男生抱錯別人女友，另一名男生一直在後方，發現別人女友撲向自己，「不能吃虧啊」，才攤開手抱別人女友。

情侶被畫面中的NPC嚇到。 圖翻攝自微博
情侶被畫面中的NPC嚇到。 圖翻攝自微博

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文章授權轉載自《香港01》

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