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狗血！姐夫搞上15歲小姨子 情耗10年被分手「崩潰砍死對方」

聯合新聞網 / 綜合報導
李男作案兇器。 圖翻攝自《華商報》
李男作案兇器。 圖翻攝自《華商報》

狗血劇現實上演！大陸安徽一名李姓男子才結婚一年，就跟小8歲的小姨子楊娟（本文均化名）看對眼，在女方15歲的時候，兩人就發生性行為，接著維持這段不倫戀10年，在李男離婚後，才終於修成正果，想不到，兩人正式交往僅過一年，女方就提出分手，而男方多次要求復合未果，竟殘忍將對方殺害，案件相當駭人。

《華商報》報導，1986年生的李男與1990年生的前妻楊婧因為打工相識，兩人墜入愛河後，於2008年結婚，想不到過了一年，李男就與年僅15歲的小姨子楊娟發生性行為，兩人也談起秘密戀愛，直到2012年才被楊婧發現。當時楊婧提出了離婚，不過在丈夫不斷挽留，且兩人有小孩的狀況下，婚姻還是持續了幾年。

後來，李男跟小姨子的關係還是沒變，楊婧再也受不了，於2018年離婚，在那之後，李男與楊娟也名正言順的在一起，不過2019年初楊娟也提出分手，即便李男多次要求復合，女方也沒有動搖。

於是去年8月7日，又被拒絕的李男心有不甘，拿著菜刀，在楊娟工作的餐廳襲擊了她，楊娟頸部、肩膀、手都被砍了好幾刀，不幸身亡。這起案件在3月8日召開庭審，儘管李男表達愧疚、後悔之意，但死者家屬仍請求法院重判。死者父親也說，這起案件牽涉到他兩個女兒，希望法院能還他們家一個公道，不過目前結果仍未宣判。

離婚 結婚 分手 外遇

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