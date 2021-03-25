磁輪之爭 糾結20年

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸兩個最大城市北京和上海，將展開「京滬磁浮高速鐵路工程研究」，宣告大陸在穩居高鐵第一大國的同時，也啟動磁浮時代。事實上，京滬高速鐵路在20年前曾引發「磁輪之爭」，要高鐵，還是磁浮？這個答案如今終於塵埃落定。

1998年京滬要建高速鐵路，到底是選擇高鐵輪軌還是磁浮，展開拉鋸戰，因此兩派各建一條，要輪軌的負責秦瀋線，磁浮則建在上海。2002年後秦瀋線動車組夭折，上海成功建成全球首條商用的磁浮列車

磁浮派雖然取得第一回合勝利，但兩派之間的勝負卻在2006年發生逆轉，當年大陸國務院先後批覆再建京滬高鐵和滬杭磁浮，而京滬高鐵在2011年全線通車，滬杭磁浮卻未見蹤影，自此之後，中國高鐵開始拔地而起，並走向海外，成為中國速度的代名詞。

磁浮最詬病的缺點，就是前期建設跟後期維修成本巨大。磁浮工程則需要單獨修建專線，且工程精度要非常高，否則一處出問題，整條都得停運，也因此導致後期維護成本高。

此外，大陸早期沒有磁浮列車技術，上海的磁浮專線必須從德國引進全套核心技術，也因此仰賴德國技術專家。如果先選磁浮，也意味遍佈全大陸的高鐵網絡核心技術、列車控制系統，和關鍵零組件都要被先進國家「卡脖子」。

事實也證明，大陸高鐵技術的發展，帶動北車、南車等崛起壯大，大陸已完全掌握高鐵的自主知識產權，甚至趕超德國西門子、法國阿爾斯通（Alstom）等，更「走出去」技術輸出，成為大陸「新四大發明」技術。

高鐵 磁浮列車 上海

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