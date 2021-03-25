京滬磁懸浮高鐵 有影了

大陸交通運輸部今年將正式展開「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」，這是大陸國家層面首次提出有具體線路走向的高速磁懸浮研究項目，引發外界高度關注。

不少人甚至樂觀預期，京滬磁懸浮高速鐵路已經「有影」，未來一旦完工通車，時速600公里的磁懸浮列車將使上海到北京的時間大幅縮短至2.5小時以內。

大陸對於磁懸浮列車的研究已經超過20年，但迄今仍只有2006年4月底通車、全長僅30公里的上海磁浮列車示範路線。

不過，上海磁浮列車全長僅30公里，為示範運營線。

不過，大陸國務院2019年9月公布的「交通強國建設綱要」提出，要「合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮系統」。

大陸交通運輸部本月23日發布的「關於下達2021年交通運輸戰略規劃政策項目計劃的通知」，在公告今年交通建設的重點戰略規劃政策中，也包括了「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」。

大陸國務院今年2月發布的「國家綜合立體交通網規劃綱要」同樣提及，要研究推進超大城市間高速磁懸浮通道布局和試驗線路建設。

上海界面新聞指出，除了大陸交通運輸部提出的京滬高速磁懸浮規劃研究外，大陸不少地方政府近來也對高速磁懸浮展現高度興趣。

廣東省自然資源廳日前發布的「廣東省國土空間規劃（2020—2035年）」就提到，要預留京港澳高速磁懸浮和滬（深）廣高速磁懸浮通道。

此外，安徽、四川、海南也都有意推動磁懸浮建設。而早前已遭擱置的滬杭磁浮，在「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」中也再度被提出。

這次「京滬磁懸浮高速鐵路工程研究」將由交通運輸部部強國辦主管，承辦單位為中國鐵道科學研究院。但因編列的研究經費僅人民幣20萬元（約新台幣86萬元），因此該項目應仍處於初階研究階段。

大陸交通運輸部總規劃師汪洋昨天在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會上，在被問及京滬磁懸浮高速鐵路時表示，高速磁懸浮列車具有無摩擦、爬坡能力強、節能環保等優勢，目前大家都非常關注，有關方面也在積極開展研發工作。

汪洋說，目前大陸已構建了研發、試驗、試制平台，試驗樣車也成功試跑。但下一階段仍需加強技術攻關，進一步提升技術成熟度，加強經濟性比較、運營可行性分析等。待具備條件後，才會正式推動項目的規劃建設。