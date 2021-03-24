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陸官方出手整治色情低俗 淘寶、拼多多部分店家中箭

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
今年2月以來，大陸國家網信辦開展清朗•春節網路環境行動。中新社資料照片
今年2月以來，大陸國家網信辦開展清朗•春節網路環境行動。中新社資料照片

大陸國家網信辦微信公眾號「網信中國」24日披露，今年2月以來已勒令關閉、取消備案網站平台2,300多家，下架APP520多個，其中包括淘寶拼多多部分店鋪及新浪微博的部分帳號。

網信中國指出，今年2月以來，網信辦深入開展清朗•春節網路環境行動，集中整治各界反映強烈、影響上網體驗的網路生態亂象，查處首頁首屏色情低俗資訊引流、惡意炒作行銷以及不良網路社交行為、網路暴力等問題。

消息稱，截至目前，累計清理相關違法違規資訊208萬餘條，處置帳號7.2萬多個，封禁違規主播7,200多個，協調關閉、取消備案網站平台2,300多家，下架APP520多個，行動取得積極成效。

據披露，整治期間，網信部門巡查發現一批問題突出的網站平台。其中，360導航、UC流覽器、書旗小說推送違法違規資訊，為色情低俗小說引流；淘寶、拼多多部分店鋪發布色情低俗圖文資訊；新浪微博部分帳號發布淫穢色情網站連結；久久熱、5號房、金牛棋牌、淩霄閣等網站發布色情低俗、賭博詐騙資訊；趣頭條推送低俗不良訊息。

網信辦表示，針對上述問題，視違規情節和問題性質，網信辦指導屬地網信部門對相關網站平台採取約談、限期整改、暫停功能、限期下架、罰款等處罰措施，對問題嚴重的色情、賭博網站，協調有關部門依法予以關停、取消備案，堅決查處相關違法違規行為。

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