上海60歲以上民眾及外籍人士 可預約接種疫苗

上海宣布60歲以上民眾及外籍人士，可於25及29日預約接種2019冠狀病毒疾病疫苗。未參加中國醫保的外籍人士，接種費用為每劑人民幣100元（約新台幣437元）。

上海之前已開放民眾預約接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，施打對象聚焦在18至59歲的民眾。有預約的民眾告訴中央社，通知指本次施打的是科興生物研發的「克爾來福」（CoronaVac）疫苗，共需施打2劑。

上海市政府新聞辦所屬的微信公眾號「上海發布」23日晚間公布，根據國家部署，按「知情同意，自願免費」原則，自25日起，上海啟動60歲及以上人群的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗登記預約接種。

公告指，上海60至75歲身體健康、沒有禁忌症的社區居民，透過社區整建制登記預約，到指定的社區接種點接種。而60至75歲的在職人員也可選擇參加工作單位組織的疫苗接種，到大型臨時接種點接種。

至於76歲以上的居民，公告指，會再適時啟動接種。

至於外籍人士，公告指出，自29日根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，把在上海外籍人士中的適齡人群納入中國製疫苗（上市階段）的接種人群範圍。

公告指，已參加中國社會保障醫療保險的外籍人士，享受和其他參保中國公民同等的待遇。未參保的外籍人士，自願接種疫苗的費用則是每劑人民幣100元。