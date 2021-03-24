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廣州地鐵18、22號線 時速160公里

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣州地鐵18號線自3月初開始進行時速160公里電客車熱滑試驗。（新華社）
廣州地鐵18號線自3月初開始進行時速160公里電客車熱滑試驗。（新華社）

中鐵二十二局發布消息稱，23日，隨著廣州地鐵18號線和22號線的16號聯絡通道最後一次混凝土澆築完畢，這條中國運行速度最快地鐵主體工程取得重要進展，計劃年內開通，運營時速可達160公里。　　

中鐵二十二局表示，廣州地鐵18號線和22號線日前成功完成逐級提速試驗，運行速度最高達每小時176公里，創造了全球地鐵運行的最快速度紀錄。目前，全世界大部分地鐵線路速度不會超過每小時100公里，廣州地鐵18號線和22號線開通運營後，速度可達每小時160公里。　　

廣州地鐵18號線和22號線有望實現廣州中心城區30分鐘內直通南沙自貿區，1小時到達深圳、東莞、佛山等鄰近城市及珠三角其他城市，對廣州打造國際性綜合交通樞紐，推動粵港澳大灣區建設，實現珠三角地區綜合交通和支持南沙自貿區發揮重要作用。未來，廣州地鐵18號線和22號線還計劃向南延伸至珠海、中山，向北延伸連接廣清城際鐵路。

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