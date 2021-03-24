中歐班列 西安今年突破3萬車

滿載著壓縮機、高壓隔離開關、汽車配件、自行車等50車貨物的X8153次中歐班列（西安），從中國鐵路西安局集團有限公司（以下簡稱西安局集團公司）新築車站駛出，開往霍爾果斯口岸，標誌著2021年中歐班列（西安）運輸數量突破3萬車，達到30049車，同比增長24.36%。

中新社報導，自2013年以來，中歐班列（西安）共面向中亞、南亞、西亞及歐洲開通運行15條幹線通道，輻射範圍由線到面，覆蓋歐亞大陸全境。2020年，中歐班列（西安）全年開行3720列、152520車，運輸貨物281.1萬噸，同比分別增長70%和60%，開行量、重箱率、貨運量等核心指標領跑中國。

2021年以來，為了保證中歐班列（西安）高效開行，西安局集團公司以旬為節點對接企業客戶，詳細瞭解貨源情況和發運安排，提前針對需求優化運輸方案，縮短列車裝卸組織及中轉掛運時間，提升開行效率。加強與中鐵集裝箱運輸有限責任公司合作，根據班列開行計畫，及時挑選優質集裝箱和車輛，滿足運輸需求。

受疫情防控影響，空運、海運轉陸運的貨物佔中歐班列（西安）新增貨運量的40%左右。從陝南特色農產品，到貴州白酒茶葉，均可搭乘班列通關出海，節省運輸時間，提高運輸附加值。

西安局集團公司官方表示，在全球疫情防控新形勢下，中歐班列（西安）為企業提供一條穩定對外貿易通道，為構建國內國際雙循環新發展格局提供了重要動力。