接近歐美 大陸健身人口逾7千萬人

由上海體育學院經濟管理學院和三體雲智能科技共同編寫的「2020中國健身行業數據報告」發布。「報告」顯示，中國整個健身行業的健身會員數約為7029萬，健身人口滲透率為5.02%，環比去年增幅3.19%。

中新網報導，「2020中國健身行業數據報告」是三體雲動數據中心連續第四年製作健身行業數據報告，據其統計，截止到2020年12月，大陸健身俱樂部門店數量約44305家，儘管比2019年的49860家下滑了11.1%，但中國的健身俱樂部市場仍然是全球最大的健身市場。

「報告」分析，從中國整個健身行業的健身會員數（健身人口）滲透率的趨勢來看，中國與美國、歐洲的差距在逐漸縮小。

「報告」顯示，2020年3月開始，大部分地區包括健身房在內的線下門店在政策指導下陸續有序恢復營業，至4-5月各地健身場館恢復全面復工狀態，大陸健身產業逐漸復甦，曲線開始爬坡上揚，6月，大陸健身房整體營收達到全年最高值。

根據大陸健身場館和店均教練人數的推算和統計，截至去年12月，中國健身教練從業人數約為90萬，其中健身俱樂部教練61.2萬，工作室教練28.8萬。受疫情影響，2020年教練月均收入7300元（人民幣，下同），約合新台幣31390元，相較去年降幅達到20%，主要原因是疫情嚴重時幾乎沒有收入。

「報告」顯示，會員在健身周邊平均每年投入費用主要集中在3000元以內，佔比為83.26%。相比2019年，花費在1000元以內的會員增加，環比增長35.88%，1000元以上支出環比降低14.23%。

據測算，截止2020年12月，大陸存量市場中智能健身房總數約3.2萬家，占大陸商業健身房（含健身俱樂部和工作室）總數的32.7%。