四川6名女童遭猥褻摟抱甚至按壓 少年疑犯年僅13歲

四川成都華僑城小區近日發生多名女童遭人猥褻的事件，而疑犯竟是一名年僅13歲的未成年少年，引起附近業主嘩然。目前涉事少年已被找到並承認了自己的猥褻行為，警方將其帶走進一步調查。

事發於上周六（20日）晚，根據小區業主從物業處獲得的閉路電視畫面顯示，該少年在小區多個位置分別對多名女童作出猥褻行為，包括摟抱甚至按壓等親密動作。有業主表示，他從自己孩子口中得知，少年會讓女童把衣服撩起來，並要求作摸肚子等親密肢體接觸。

據小區業主們在聊天群中的了解，事件至少涉及6名受害女童，甚至還有男童。該案導致該小區一度人心惶惶，有業主甚至表示已叮囑自家小孩近期別到樓玩耍。同時，業主一致呼籲希望能夠對疑犯從嚴處罰。

至周一（22日），成都市公安局金牛分局在微博通報，指公安局已依法就案件開展調查，並傳喚涉事人石某某至公安機關接受詢問。

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文章授權轉載自《香港01》