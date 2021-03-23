追求美麗卻成遺憾 深圳女子整容後智力降至1歲

整容導致的醫療事故時有所聞，綜合媒體報導，中國深圳市一名女子去年整形後一度命危，事後出現驚恐、尖叫等異常現象。經鑑定，她的智力已降至相當於1歲的嬰兒。

綜合陸媒澎湃新聞、香港01今天報導，31歲的當事人小麗（化名）去年5月在深圳南山松坪山一家美容整形機構做眼瞼修復、隆鼻等整形手術。在眼瞼修復手術局部麻醉時，小麗的心臟出現驟停，一度病危。整形機構當時對她進行搶救，隨後又送到當地公立醫院。

經搶救，小麗脫離生命危險，在重症科治療了16天後轉到普通病房。

深圳市南山區衛生健康局前天（21日）通報說，已於去年5月依法對涉事醫療美容機構和醫生立案查處，並對轄區同類機構展開專項檢查工作。患者家屬與該醫療美容機構已多次商議，但尚未達成一致意見。

報導說，經過10個月以上的治療，小麗的病情依舊沒有太大改善，智力下降至相當於1歲嬰兒的水平。醫院專家會診後認為小麗需要終生陪護。

小麗的母親說，小麗記憶力嚴重缺失，吃飯要父母餵、大小便不能自理，還會經常出現幻覺，總是會覺得身上有蛇、有蟲，有時連自己是誰也不知道。

南山區衛監所稽查科相關負責人表示，為小麗進行美容手術的兩名醫生有行醫資格，但其中一人是外國醫生，雖有證照，並未通過中國美容主診醫生備案。

據指出，這家整形機構已多次發生醫療事故，主管部門今年1月對該機構做出罰款人民幣2萬元、停業1個月的處分，涉事醫生則罰款5000元、停業6個月。