快訊

雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

追求美麗卻成遺憾 深圳女子整容後智力降至1歲

中央社 / 台北23日電

整容導致的醫療事故時有所聞，綜合媒體報導，中國深圳市一名女子去年整形後一度命危，事後出現驚恐、尖叫等異常現象。經鑑定，她的智力已降至相當於1歲的嬰兒。

綜合陸媒澎湃新聞、香港01今天報導，31歲的當事人小麗（化名）去年5月在深圳南山松坪山一家美容整形機構做眼瞼修復、隆鼻等整形手術。在眼瞼修復手術局部麻醉時，小麗的心臟出現驟停，一度病危。整形機構當時對她進行搶救，隨後又送到當地公立醫院。

經搶救，小麗脫離生命危險，在重症科治療了16天後轉到普通病房。

深圳市南山區衛生健康局前天（21日）通報說，已於去年5月依法對涉事醫療美容機構和醫生立案查處，並對轄區同類機構展開專項檢查工作。患者家屬與該醫療美容機構已多次商議，但尚未達成一致意見。

報導說，經過10個月以上的治療，小麗的病情依舊沒有太大改善，智力下降至相當於1歲嬰兒的水平。醫院專家會診後認為小麗需要終生陪護。

小麗的母親說，小麗記憶力嚴重缺失，吃飯要父母餵、大小便不能自理，還會經常出現幻覺，總是會覺得身上有蛇、有蟲，有時連自己是誰也不知道。

南山區衛監所稽查科相關負責人表示，為小麗進行美容手術的兩名醫生有行醫資格，但其中一人是外國醫生，雖有證照，並未通過中國美容主診醫生備案。

據指出，這家整形機構已多次發生醫療事故，主管部門今年1月對該機構做出罰款人民幣2萬元、停業1個月的處分，涉事醫生則罰款5000元、停業6個月。

整形手術 深圳

延伸閱讀

12港人案 7人在港提訊

12港人案被指處理不當 港特首：依法處理

森林日 深圳志工「珊瑚扶植」

深圳「空中計程車」啟航 機場到市區2小時變30分鐘

相關新聞

毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架

澳洲國立大學（ANU）校園內畫廊aMBUSH Gallery中所展示的一幅與人民幣有關的作品被當地部分華人認為是辱華，現...

浙江酒店推「一鍵哄睡」服務 90後女生顧客居多

中國有超過3億人存在睡眠障礙，也催生了周邊的「睡眠產業」。據統計，中國已有超2500家睡眠相關企業，有酒店推出「一鍵哄睡...

女子上網 竟看見跟自己長得一模一樣的陌生人…

全球人口已經達到78億人，有一種說法，在這世界上的某個地方，一定有一個人和你長得一模一樣，而這種事真的讓河南女子程珂珂遇...

反西方制裁 中俄擬擺脫美元結算

美中高層對話結束後，俄羅斯外長拉夫羅夫昨天抵達中國展開為期兩天訪問，拉夫羅夫在啟程前接受央視訪問時表示，要和中國聯手應對...

賣地糾紛？ 廣州1村委會被炸5死5傷 現場血跡斑斑

廣州市公安局番禺分局22日通報稱，當日上午10時許，番禺化龍鎮明經村發生一宗刑事案件，59歲男子胡某攜帶可燃爆物質，到村...

天降金屬架 24歲女被砸進ICU…已昏迷近10天

寧波市鄞州區怡景花園小區日前發生高空拋物傷人意外，一個三角金屬架從天而降，砸在碰巧經過的一位年輕女孩頭上，女孩當場倒地昏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。