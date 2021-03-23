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毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架
澳洲國立大學（ANU）校園內畫廊aMBUSH Gallery中所展示的一幅與人民幣有關的作品被當地部分華人認為是辱華，現時涉事作品已被撤下。
據星島網，有關作品是由雪梨藝術家Luke Cornish所創作的「Don't Shoot the Messenger」中的其中一幅作品。
作品是一張人民幣，而人民幣上的毛澤東頭像上戴上了蝙蝠俠的面具。而作品的簡介上寫上了「向那個在武漢濕貨市場吃了蝙蝠的人致敬，他讓世界停止了（這可能沒有發生）。」
而在另一幅作品中，藝術家將人民幣上的毛澤東頭像改成了小熊維尼。
主辦單位接獲當地華人投訴後，於18日撤下「蝙蝠俠」作品，隨後有消息指作品中的另外兩幅亦被撤下，包括「小熊維尼」作品。
主辦單位其後就有關作品致歉，並澄清只撤下了「蝙蝠俠」作品，「作為一家社會企業，我們盡力展示維護所有社區的藝術，並對給社區成員造成的傷害深表歉意。」
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