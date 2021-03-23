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廣州番禺村委會爆炸5死5傷、現場滿布血跡 網傳涉賣地糾紛

香港01 / 姜庚宇、林芷瑩
廣州市公安局番禺分局周一（22日）通報稱，當日上午10時許，番禺化龍鎮明經村發生一宗刑事案件，59歲男子胡某攜帶可燃爆物質，到村內一建築物內引燃，造成5死5傷。圖擷自微博。
廣州市公安局番禺分局周一（22日）通報稱，當日上午10時許，番禺化龍鎮明經村發生一宗刑事案件，59歲男子胡某攜帶可燃爆物質，到村內一建築物內引燃，造成5死5傷。圖擷自微博。

廣州市公安局番禺分局周一（22日）通報稱，當日上午10時許，番禺化龍鎮明經村發生一宗刑事案件，59歲男子胡某攜帶可燃爆物質，到村內一建築物內引燃，造成5死5傷。

據《北京青年報》引述當地村民指出，事發時看到有煙從村委會裡面冒出，亦聽聞爆炸發生地點位於村委會。

這位村民指，當天上午她正在工作，忽然聽到外面傳來爆炸聲和玻璃破裂的聲音，「當時還以為是發生了車禍，後來出門看到有煙從村委會裡面冒出來，聽人說是村委會裡疑似發生了爆炸。」該村民表示，目前村委會附近已經封路，警方和消防人員正在現場救援。

另據一段網傳影片顯示，事發現場內散落着不少家具碎片，牆面上有疑似血的紅色痕跡。

網傳消息指，事件懷疑涉及賣地糾紛，有人趁村委會開會投放炸彈。據廣州日報報導，去年8月，明經村舊村改造項目在交易中心完成招商工作，經村民表決，上海升龍投資集團有限公司成為合作企業，該項目改造的總用地面積為108.49公頃，改造預算約80億元人民幣（約台幣349億）。

番禹警方在通報中指出，案發後，警方派員趕赴現場處置，並配合地方政府協同消防、醫療等部門開展救援工作。經初步調查，胡某當天上午攜帶可燃爆物質到該村一建築物內並引燃，造成包括他在內的5人當場死亡，5人受傷。傷員已被送醫院救治，警方正全力調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》

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