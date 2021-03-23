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瀘石高速全面開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

四川瀘定至石棉高速公路（下稱瀘石高速）已全面開工。這條高速將連接通往甘孜涉藏地區的雅康高速和通往涼山彝區的雅西高速，是藏彝走廊重要組成部分。

瀘石高速是沿著當年紅軍足跡布線，且四跨大渡河。其概算總投資約174.08億元人民幣，路線全長96.51公里，雙向四車道，設計時速80公里，工期四年。　　

由於地處青藏高原向四川盆地的過渡地帶，區域內山高坡陡，地形條件極其複雜，因此瀘石高速橋隧比極高，約86.5%，包含35座橋樑，18座隧道（隧道占比約69%）。

四川交投瀘石高速董事長袁飛雲表示，瀘石高速途經區域內斷裂和地質災害頻繁，路線走向與多條區域性活動斷裂平行，全線地震基本烈度為Ⅷ度。在業內專家看來，沿高烈度地震區平行斷裂帶走向修建如此大規模隧道群，是在挑戰工程禁區。

袁飛雲說，瀘石高速在建設之前就開展科研攻關，確保解決高地應力活動斷裂帶區域隧道建設中出現的各種災害難題和技術瓶頸，也將填補中國高地應力活動斷裂帶區域隧道建設技術領域空白，為平行近接大型活動斷裂帶長大深埋隧道建設提供重要借鑒。

作為連接雅西、雅康高速兩條川西交通大動脈的重要通道，瀘石高速建成後，將溝通區域內的多條高速公路和國省幹線，並與川藏、川青鐵路及康定機場等共同構成區域綜合交通運輸體系。

高速公路 高地 地震

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