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川藏鐵路2區段招標完成 4月開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司（下稱，國鐵集團）日前表示，川藏鐵路雅安至新都橋、波密至林芝段站前工程招標工作順利完成，符合資質條件的37家施工企業參與競標，其中7家施工企業（含聯合體）中標6個施工標段。

中新社報導，3月18日，川藏鐵路公司組織召開了施工企業進點動員會，4月1日前各標段將相繼開工建設。

國鐵集團川藏鐵路工程建設指揮部相關負責人表示，2020年11月川藏鐵路「兩隧一橋」（色季拉山隧道、康定2號隧道、大渡河特大橋）先期開工後，參建人員冬季不下山，克服重重困難，堅持優質高效推進施工建設。目前，「兩隧一橋」隧道工程已全部轉入洞內施工、橋樑工程基礎施工正全面展開，形成了良好的試點示範效應。

負責人稱，這次招標完成的兩區段總長337公里，沿線地形地質和氣候條件複雜，生態環境脆弱，修建難度極大。其中，雅安至新都橋段位於四川省雅安市、甘孜藏族自治州境內，長186公里；波密至林芝段位於西藏自治區林芝市境內，長151公里。

為保障工程順利推進，國鐵集團在前期已取得的川藏鐵路相關科研成果基礎上，組織力量圍繞工程建設期地質災害防控、隧道設計施工、橋樑建造等關鍵技術開展攻關，為工程建設提供了堅實支撐。

負責人表示，川藏鐵路新都橋至波密段開工準備工作正在有序推進，有關部門對施工道路、電力保障、環境保護等提供了支持。

川藏鐵路 西藏

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