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教師「深陷網路賭博」欠巨債 向家長借款逾百萬後自殺亡

香港01 / 林芷瑩
遼寧一名國小的班主任楊某，早前多次以家中要買房、裝修等理由，向學生家長借錢共計人民幣上百萬。 示意圖／Ingimage
遼寧一名國小的班主任楊某，早前多次以家中要買房、裝修等理由，向學生家長借錢共計人民幣上百萬。 示意圖／Ingimage

中國大陸遼寧一名國小的班主任楊某，早前多次以家中要買房、裝修等理由，向學生家長借錢共計人民幣上百萬，而今年春節期間，楊某被揭借錢用於網絡賭博，後於2月16日自殺身亡。

當地的教育局於上周四（18日）稱，目前已獲悉楊某的事件，但具體處理情況由該區教育局負責。警方表示，已有多人因楊某借款而報案，但事件屬於經濟糾紛，目前警方只能登記，借款人可透過法院起訴。

學生家長林紅透露，楊某現年48歲，教授語文課。去年10月5日，楊某聲稱自己看中了一塊地，因錢都在銀行理財還沒到期，於是向她借人民幣5萬元（約新台幣21萬元），並承諾12月底還款。由於老師主動張口，林紅也不好拒絕，於是向對方借錢。

惟去年12月底，楊某卻稱自己手頭緊未能還錢；今年1月中旬，又以孩子出國留學為由向她借錢。當時，林紅質疑國外疫情嚴重，不應出國留學，於是拒絕再借錢。

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 詐騙

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