竊盜新手法！「釣魚竿加雙面膠」2男成功竊5部手機

日前中國大陸傳出一種新型的偷竊方式，竊賊會以改良過後的釣魚竿，將竿子伸進住戶家中窗戶進行偷竊，而目前在江蘇徐州發生多起此類型的竊案，經當地警方調查後發現，竊賊是在釣魚竿上填上雙面膠犯案，目前已經逮捕兩名涉嫌犯案的男子。

據《蘇江新聞》報導指出，近日江蘇徐州多位市民報案表示在睡醒後，一旁邊的手機都不見了。據當地警方調查後也發現，受害者都是居住在一樓，且習慣把手機放在枕頭旁邊或床頭櫃上，其中，家中門鎖完整，但唯獨窗戶有遭人開啟過的痕跡。

當地警方分析後，發現這些案件的犯案手法都相同，疑似為同一組織犯案。而在調閱附近監視器時，發現一輛白色客車形跡可疑，且對於先前爆發竊案的地方，這輛車子都有行經，於是當地警方立刻查出這輛白色汽車的所有權人，並在這台車上逮捕到2名男子及竊取的5台手機。

事後，竊賊向警方供稱，他們是購買了一支釣魚竿，在末端黏上雙面膠，且在半夜大家都睡著時鎖定那些一樓的住戶，看誰的家中窗戶沒有上鎖，就用「釣魚」的方式把手機釣走。而目前，這2名男子已經被當地警方拘留，並正在釐清案件真相。