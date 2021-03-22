西藏 發現瀕危紅豆杉群

大陸國家林業和草原局昆明勘察設計院最新調查結果顯示，科研人員在珠穆朗瑪峰國家級自然保護區發現一處大面積的珍稀瀕危植物密葉紅豆杉種群。這是時隔40多年，中國大陸發現的第二處密葉紅豆杉種群。

新華社報導，據大陸國家林業和草原局昆明勘察設計院高級工程師趙明旭表示，在中國大陸開展的首次青藏高原綜合科學考察研究中，科研人員於1975年在西藏自治區吉隆縣首次發現密葉紅豆杉種群。

為進一步摸清密葉紅豆杉在珠穆朗瑪峰國家級自然保護區的分布情況並制定相應保護策略，受珠穆朗瑪峰國家級自然保護區管理局委託，2019年至2020年，趙明旭帶領科研團隊對該保護區內密葉紅豆杉潛在分布區進行了兩次調查。

最終，趙明旭團隊在西藏自治區定日縣絨轄溝內發現了中國大陸第二處大面積密葉紅豆杉種群。調查結果顯示，該種群分布區面積達7500餘畝，個體數量達3000株以上。絨轄溝也是時隔40多年後，中國大陸再度發現的一個密葉紅豆杉分布區。

密葉紅豆杉是紅豆杉科紅豆杉屬的古老孑遺裸子植物，是中國大陸紅豆杉屬植物中分布區面積最小、資源蘊藏量最小的一種紅豆杉，屬國家一級重點保護野生植物，被列入中國大陸極小種群野生植物，並被世界自然保護聯盟評估為瀕危物種。

趙明旭說，此次發現大幅提升了密葉紅豆杉在中國大陸的資源蘊藏量，將為研究該物種的生物地理學、生物學、群落生態學特徵提供重要支持，也進一步提升了珠穆朗瑪峰國家級自然保護區的生態價值和保護價值。