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德陽造彩色油菜花 在陸綻放

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽高級農技師李孝楠，終結油菜花單一黃色的歷史，培育出彩色油菜花，圖為航拍彩色油菜花田。圖／本報四川德陽傳真
德陽高級農技師李孝楠，終結油菜花單一黃色的歷史，培育出彩色油菜花，圖為航拍彩色油菜花田。圖／本報四川德陽傳真

春回大地，萬物復甦。位於四川德陽什邡市皂角農科園內的彩色油菜育種基地，五顏六色的油菜花爭相開放，吸引不少遊客前往欣賞、拍照。這些彩色油菜花的發明人是高級農技師李孝楠，他終結了油菜花單一黃色的歷史，讓春天的大地更加美麗。

李孝楠是土生土長的農民，出生於1948年，19歲成了農業技術員，28歲開始學習遺傳育種。2007年，通過嫁接配合遠緣雜交的方式，他終於培育出第一株開紅色花朵的油菜，此後又陸續培育出粉色、橙色、紫色和白色等5大色系彩色油菜品種。2017年9月，李孝楠研發的紅花系列「十方虹」獲得品種權證書；2018年11月，紅、橙、紫、桃紅、粉紅等5個色系獲頒品種權證書。

目前，李孝楠已完成油料作物與觀賞作物的結合，培育成既能生產油菜籽、又適宜發展旅遊觀光油菜的新品系，為農旅結合提供了新途徑。他的彩色油菜也已遍布大陸各地，東到江浙一帶，南至廣東廣西，北到內蒙古，西至新疆、青海，均有「德陽造」彩色油菜的身影。他表示，下一步還要提升產量，力爭實現油菜籽畝產350斤以上，造福農業、農村、農民。他說：「到那時，到處都種上了彩色油菜，一到春天，廣大農村田間都是五彩繽紛。」

菜花 農民 內蒙古

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