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幼稚園男生幫女同學紮丸子頭原因暖心 網：未來撩妹高手
成年男人都未必懂的技能，年紀小小的他居然如此熟練？四川1間幼稚園日前出現一幕超有愛的畫面，1名小男孩見到女同學頭髮散，看書時造成不便，竟秒變暖男拿髮圈幫女同學紮頭髮，還紮出可愛的丸子頭，老師將影片上傳分享令他爆紅。小男孩的舉動令許多男士自愧不如，「就這天賦以後不缺妹子」。
難度這真是天賦？3月17日，四川西昌東河幼兒園1名小男孩以熟練手法替同班的小女孩紮頭髮，影片在中國大陸熱議。片段中，穿淺藍色衣服的男孩捉住旁邊穿粉紅色衣服女同學的同髮，先紮出條辮子，手上套了條髮圈，將女同學頭髮又繞又盤，非常純熟的就紮出個丸子頭，過程看得鄰桌男同學都相當驚奇，還站起身想偷師。
拍攝片段的老師接受訪問時稱當時正在上課，小孩們做完作業就開始看書，片中的小男孩突然起來替女同學紮頭髮，想方便她專心看書，「我就覺得非常有愛嘛」，所以老師隨手拍下這幕暖心的情景。
雖然有網友猜測男孩在家中經常替媽媽或妹妹梳頭髮才會這樣熟練，但老師指她問過男孩的媽媽，發現對方根本不知道兒子有這個技能，令網友大嘆他靠這個「天賦」，以後就不愁沒有女朋友。
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文章授權轉載自《香港01》
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