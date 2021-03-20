快訊

王定宇聲量超車蔡總統全國第一 數據卻很尷尬

宣布破獲市值3400萬毒品？真相讓警方糗大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星堆考古新發現 出土金面具

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。取自北京日報
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。取自北京日報

被稱為20世紀人類最偉大考古發現的「三星堆」遺址，今〈20〉日在成都發佈最新考古挖掘成果，在6座「祭祀坑」總共出土重要文物500餘件。其中最受關注的是金面具殘片。

京報網報導，四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站在發佈會上指出，新發現6座三星堆文化祭祀”，現已出土金面具殘片、鳥型金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等重要文物500餘件。

最受矚目的是五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。三星堆遺址考古發掘隊副領隊 四川大學考古文博學院教授于孟洲指出，三星堆遺址的5號坑面積只有3平方公尺左右，是所有坑裡最小，卻是出土金器最多的一個坑，備受關注的金面具就是從這裡出土的。

三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊雷雨說，「根據目前所發現的半張面具推測，這件黃金面具完整的重量應該超過500g。」如果能發現完整的黃金面具，那這將不僅是所發現的同時期最大的黃金面具，還將是所發現的同時期最重的金器。

雷雨表示，根據目前的發現與研究，三星堆文化的年代距今4000年延續至距今3200年，即夏商時期。

三星堆遺址位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，1986年夏季磚廠工人在挖坑時，在距地下2公尺深意外露出十多件石器玉石，揭開塵封的三星堆古文明。

考古學家認為，三星堆遺址代表長江文明之源，昭示了長江流域與黃河流域一樣，同屬中華文明的母體。

從歷年出土文物均有毀壞的痕跡表明，三星堆文化末期發生重大變故。但在3000多年以前，三星堆王國何以消亡，原因眾說紛紜，包括外族入侵、洪水災變，難解三星堆文明消失之謎。

三星堆考古這次發表重大新發現，四川省文物考古研究院、三星堆遺址工作站站長雷雨表示，進一步證實三星堆文化核心分佈範圍位於成都平原，影響範圍北至漢中等地乃至渭河流域，南至雲貴高原邊緣及越南北部。

考古也初步明確遺址三重城圈格局：第一重為月亮灣小城，第二重南界為三星堆城牆，第三重南界為南城牆。

三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。取自北京日報
三星堆五號祭祀坑中出土了大量的黃金製品，其中最獨特的是發掘出了金面具。取自北京日報
三星堆出土的文物。取自騰訊網
三星堆出土的文物。取自騰訊網

考古 遺址 文物

延伸閱讀

貨幣制度演變 迎數位浪潮

擴大保護 北京琉璃河遺址 籌建考古公園

以國考古挖到寶 死海萬年洞穴出土

日月潭邵族獨木舟露出水面 族人搶救文物再現風華

相關新聞

三星堆考古新發現 出土金面具

被稱為20世紀人類最偉大考古發現的「三星堆」遺址，今〈20〉日在成都發佈最新考古挖掘成果，在6座「祭祀坑」總共出土重要文...

香江風情／香港超人李嘉誠 再站風口

香港首富李嘉誠一直被香港人稱為「超人」，意思是其力量強大、無所不能。雖說這幾年香港有「二次回歸」的政治風雲，「超人」也有...

出獄1年多 「炫富網紅」郭美美賣減肥糖被捕

上海浦東警方日前偵破一起生產、銷售添加違禁成分「西布曲明」減肥食品案件，逮獲並刑拘32名嫌疑人。媒體引述消息人士稱，其中...

若明知減肥糖有害仍銷售 郭美美恐被判10年

媒體報導，涉嫌生產和販售含「西布曲明」減肥食品的郭美美，是明知這款減肥類食品中添加了違禁成分，卻仍在直播間和微信裡銷售。...

消費貸被玩壞 彩禮貸、二胎貸…都挨轟

除了汽車貸、房貸，還有甫引起討論的雲南西山北銀「墓地貸」，彩禮貸、婚慶貸、二胎貸和結婚貸等「奇葩貸款」屢屢躍上新聞，…不...

清華開「摸魚課」？ 學生創辦千人報名

清華大學教學生如何「摸魚」？最近在一款名為「荷塘雨課堂」的清華在線學習平台上，有一門「摸魚學導論」暴紅，目前已有1300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。