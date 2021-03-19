快訊

鮭魚後換蚵仔 鹿港業者推「蚵男蚵女」免費蓋飯吃起來

外電指將裁減中國九成人力 台達電：嚴正否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿女兒對孫女不聞不問 老翁打官司索「帶孫費」

香港01 / 陳進安／報導
李姓老翁將自己的女兒小李及其前夫劉先生告上法庭，希望透過訴訟法律討回自己的「帶孫費」。圖片來源／ingimage
李姓老翁將自己的女兒小李及其前夫劉先生告上法庭，希望透過訴訟法律討回自己的「帶孫費」。圖片來源／ingimage

四川德陽一名60多歲的李姓老翁，近日將自己的女兒小李及其前夫劉先生告上法庭，希望透過訴訟法律討回自己的「帶孫費」。最終，經旌陽區法院調解，劉先生及小李自願向李爺爺支付10萬元人民幣(約新台幣44萬元)。

案情指，小李自懷孕後便辭職在家養胎，孩子也順利於2016年出生。雖然外孫女出生為家庭增添了幸福，然而劉先生長期在外地工作，小李獨自照顧孩子忙不過來，李翁遂決定放棄安逸的退休生活，與老伴肩負起照顧外孫女的重擔。到了前年10月，小李與劉先生離婚，外孫女跟隨母親生活，家庭的其他矛盾便顯現出來。

李翁認為，自外孫女出生後，劉先生便一直不聞不問，非但未有花一分一毫，擔起當父親的責任，還理直氣壯地認為李家的經濟條件好，帶外孫女是應該的，毫不心存感激，令他非常傷心。於是，他決定在3月3日上午，用一紙訴狀將女兒和劉先生告上法庭，並指出法律規定子女的法定監護人為父母，而非外祖父母，故小李、劉先生應當支付自己照顧外孫女所花的必要費用，包括支付外孫女出生以來自己墊付的8萬餘元醫療和生活費，以及4萬元「帶孫費」。

主審法官對照《民法典》相關條例釋法，指未成年子女的監護和撫養責任在父母，而不是祖父母、外祖父母，只有當父母已死亡或無力撫養的情況下，有負擔能力的祖父母、外祖父母才具撫養孫子女、外孫子女的法定義務。最後經過溝通，案件最終達成調解。

延伸閱讀：

熟練操作縫紉機還會洗菜做飯　江蘇7歲女獨自照顧祖父母感動義工

女控騙色產子、男反斥故意扎破安全套　杭州「和事佬」節目受矚目

文章授權轉載自《香港01》

未成年

延伸閱讀

小六男愛的告白被拒！電視台竟「全國放送」 網驚：公開處刑

婆婆用「2字暱稱」叫媳婦 她一聽氣炸釣出過來人：被叫了10年

如何調查養小孩的方法？小五生寫出意外答案 網傻眼：人體鍊成嗎

女逛好市多被搭訕！一句「請三思」秒退2雷物 網：遇到好心人

相關新聞

不滿女兒對孫女不聞不問 老翁打官司索「帶孫費」

四川德陽一名60多歲的李姓老翁，近日將自己的女兒小李及其前夫劉先生告上法庭，希望透過訴訟法律討回自己的「帶孫費」。最終，經旌陽區法院調解，劉先生及小李自願向李爺爺支付10萬元人民幣(約新台幣44萬元)。

隕石女獵人穿越戈壁荒漠 尋墮落人間的「星星」

天上的星空充滿神秘色彩，但當星星滑落到地球就會成為隕石，而尋找隕石的人被稱之為「隕石獵人」。

北京冬奧技術難度最高的「雪如意」跳台完工

2022年將舉辦的北京冬奧，工程量最大、技術難度最高的競賽場館--跳台滑雪中心「雪如意」主體工程宣佈完工。

陸3億人睡眠障礙 運動族僅1成失眠

3月21日世界睡眠日前夕，一份最新調查顯示，賺得越多的人，睡得越少。此外，越愛運動的人，越少失眠，目前中國大陸有超3億人...

上海養老立法 明訂長期照護保障

上海是中國大陸最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。「上海市養老服務條例」將於2021年3月20日起施行。上海市民政...

大陸網絡文學去年迭代 Z世代崛起

中國社會科學院18日發布以閱文集團年度數據和行業公開數據為主要分析藍本的「2020年度中國網絡文學發展報告」指出，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。