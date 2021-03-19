大陸網絡文學去年迭代 Z世代崛起

中國社會科學院18日發布以閱文集團年度數據和行業公開數據為主要分析藍本的「2020年度中國網絡文學發展報告」指出，2020年是中國大陸網絡文學的分水嶺之年，「Z世代」作家、讀者崛起，網文IP化的探索也邁入了新階段。

中新社報導，報告用「迭代」一詞概括網絡文學的2020年，指出網絡文學內部正發生質變：更年輕有朝氣的作家讀者，更蓬勃有活力的內容生態，更靈活有動力的新興商業模式，帶來新增量與新藍海；網絡文學IP改編產業也邁向有意識地產業整合，騰訊影業、新麗傳媒、閱文影視組成的「三駕馬車」率先探索IP產業耦合。

根據中國互聯網信息中心第47次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，截至2020年12月，中國大陸網絡文學用戶規模達4.6億。宅經濟推動下，數字閱讀市場穩步增長，網絡文學無論是作家還是讀者，Z世代勢力崛起，年輕化趨勢明顯。

數據顯示，2020年閱文新增網文作家Z世代占比近八成，年輕作家「戰績赫赫」。網絡文學創作隊伍的年輕化趨勢，與「網生代」成為網絡文學的接受主體和消費主力相匹配。閱文集團數據顯示，其讀者Z世代占比近六成，「00後」占比42%。

2020年，IP在文娛市場仍居於「C位」，IP開發開始自覺地整合。「三駕馬車」探索產業耦合，連續產出多部爆款；古代言情、歷史、玄幻等依然是市場優勢類別，新幻想類和現實題材表現突出，受影視改編方青睞。