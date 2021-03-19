陸3億人睡眠障礙 運動族僅1成失眠

3月21日世界睡眠日前夕，一份最新調查顯示，賺得越多的人，睡得越少。此外，越愛運動的人，越少失眠，目前中國大陸有超3億人存在睡眠障礙，而運動人群失眠困擾比率僅為10%，遠低於普通人群。

中新社報導，中國睡眠研究會和慕思寢具等18日在北京發布的「2021運動與睡眠白皮書」顯示，「收入睡眠難兩全」，賺得越多的人，往往睡得越少。月收入3000元（人民幣，下同）及以下的人，平均每天睡8.19個小時，而月收入25001元至30000元的人平均每天僅睡7.73個小時。律師、企業高管和醫生這三類職業人群則經常因加班而晚睡。

白皮書顯示，中國大陸企業家睡眠平均得分僅為64.93分，73%的大陸企業家出現過失眠情況；大部分中產階級群體處於睡眠不健康狀態；56%的互聯網用戶表示自己有睡眠問題，工作壓力成影響睡眠質量的首要因素；九成青年睡前與電子產品難捨難離，「睡不够、起不來」和「睡了卻依然疲憊」占比高達91%。

中國睡眠研究會睡眠呼吸專委會主任委員郭兮恒說，此前調查顯示，大陸成年人失眠困擾約占38%；而據世界衛生組織調查，全世界有27%的人存在睡眠質量問題。中國大陸有睡眠障礙的比率比世界平均水平高10%。

就省份來看，廣東運動人數占比最高，同時廣東人睡眠時間在7至8小時的比率位列各省第一。吉林每天都運動的人群比率最高，也是失眠比例較低的省份，僅略高於上海、浙江的失眠比率。吉林、山東、遼寧和黑龍江睡得最早，新疆睡得最晚，平均凌晨零點09分才睡。