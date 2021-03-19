上海養老立法 明訂長期照護保障

上海是中國大陸最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。「上海市養老服務條例」將於2021年3月20日起施行。上海市民政局副局長蔣蕊受訪表示，「養老立法」是希望從制度上使老年人的長期護理得到根本保障，讓老年人覺得未來是可預期的、可依靠的。

中新社報導，蔣蕊說，「我們在這次立法過程中，對『長期照護保障』設定專章予以明確」，無論是長期護理服務的提供，還是資金保障、服務監管，都將從制度上落實。

中新社報導，目前，上海市60歲及以上的戶籍老年人口預計有530多萬，超過其戶籍總人口三分之一，其中80歲及以上的高齡老人逾82萬人。

如今，上海的養老服務格局可以用「9073」概括：即90%為居家養老、7%為社區養老、3%為機構養老。蔣蕊表示，上海在深化「9073」養老服務格局的基礎上，持續探索「大城養老」的新思路、新模式。

養老服務條例共15章110條，比如：在設施規劃與建設方面，明確：上海市社區養老服務設施建築面積應當不低於常住人口每千人四十平方米的剛性指標。

蔣蕊解釋說，「老百姓還是關心怎樣能真正實現（養老）觸手可及，在家門口形成15分鐘服務圈，因此上海還要再發展，剛性指標是非常重要的保障。」

由於不少老年人在智能設備使用上常遇到困難。根據條例，上海各級行政管理部門、提供公共服務的機構和企業，在為老年人提供公共服務時，應當充分尊重老年人的習慣，保留並完善傳統服務方式。

另一方面，蔣蕊表示，上海也在依託社區、老年學校等平台，開展相關培訓，讓更多老年人能够克服對智能產品「不會用、不願用、不敢用」的恐慌，讓智能產品為老年生活賦能，打開一扇窗。

上海市民政局養老服務處處長陳躍斌表示，長三角地區60周歲及以上的老年人口有4676.89萬人，老齡化率為21.75%。近年來，三省一市加快養老服務一體化發展。比如，三省一市共同促進養老資源共享，於2020年發布了首批長三角異地養老機構名單，共有20個城市、57家機構的25698張床位跨區域開放，為老年人異地養老提供服務信息。